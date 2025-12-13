Politano, l’ex insostituibile, ora cerca il rilancio
La Gazzetta parla di Politano come possibile soluzione di Conte per la sfida contro l'Udinese come un ritorno al futuro
Sarebbe Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport, l’arma nuova di Antonio Conte per la sfida del Napoli contro l’Udinese.
Il ritorno di Politano
“Matteo Politano ha rappresentato quel venticello carezzevole che per un paio di mesi s’è avvertito largo a destra: otto partite su otto, tra campionato e Champions, un minutaggio elevatissimo, 576 su 810, e soprattutto un chilometraggio spaventoso per fare tante cose assieme, per esempio ossequiare il tridente ma anche diventare il «quinto» in fase difensiva e correre a perdifiato per tutta la fascia”.
Potrebbe interessarti: Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex
Politano è una garanzia e una sicurezza per il Napoli e in più
“Politano sta bene, garantisce le due fasi, non ha bisogno di ristudiare il copione ed ha dentro di sè quella generosità che si lascia apprezzare, soprattutto quando il pallone ce l’hanno gli altri. E’ un’idea, un ritorno al futuro che viene contemplato, perché poi il giro si farà lungo: Riad, la Cremonese il 28 e a seguire un gennaio in cui altro che i giorni della merla viste le scadenze che attendono”.