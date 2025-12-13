Politano, l’ex insostituibile, ora cerca il rilancio

Sarebbe Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport, l’arma nuova di Antonio Conte per la sfida del Napoli contro l’Udinese.

Il ritorno di Politano

“Mat­teo Poli­tano ha rap­pre­sen­tato quel ven­ti­cello carez­ze­vole che per un paio di mesi s’è avver­tito largo a destra: otto par­tite su otto, tra cam­pio­nato e Cham­pions, un minu­tag­gio ele­va­tis­simo, 576 su 810, e soprat­tutto un chi­lo­me­trag­gio spa­ven­toso per fare tante cose assieme, per esem­pio osse­quiare il tri­dente ma anche diven­tare il «quinto» in fase difen­siva e cor­rere a per­di­fiato per tutta la fascia”.

Politano è una garanzia e una sicurezza per il Napoli e in più

“Poli­tano sta bene, garan­ti­sce le due fasi, non ha biso­gno di ristu­diare il copione ed ha den­tro di sè quella gene­ro­sità che si lascia apprez­zare, soprat­tutto quando il pal­lone ce l’hanno gli altri. E’ un’idea, un ritorno al futuro che viene con­tem­plato, per­ché poi il giro si farà lungo: Riad, la Cre­mo­nese il 28 e a seguire un gen­naio in cui altro che i giorni della merla viste le sca­denze che atten­dono”.