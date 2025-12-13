Home » Approfondimenti » Media e social

Politano, l’ex insostituibile, ora cerca il rilancio

La Gazzetta parla di Politano come possibile soluzione di Conte per la sfida contro l'Udinese come un ritorno al futuro

Sarebbe Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport, l’arma nuova di Antonio Conte per la sfida del Napoli contro l’Udinese.

Il ritorno di Politano

“Mat­teo Poli­tano ha rap­pre­sen­tato quel ven­ti­cello carez­ze­vole che per un paio di mesi s’è avver­tito largo a destra: otto par­tite su otto, tra cam­pio­nato e Cham­pions, un minu­tag­gio ele­va­tis­simo, 576 su 810, e soprat­tutto un chi­lo­me­trag­gio spa­ven­toso per fare tante cose assieme, per esem­pio osse­quiare il tri­dente ma anche diven­tare il «quinto» in fase difen­siva e cor­rere a per­di­fiato per tutta la fascia”. 

Politano è una garanzia e una sicurezza per il Napoli e in più

“Poli­tano sta bene, garan­ti­sce le due fasi, non ha biso­gno di ristu­diare il copione ed ha den­tro di sè quella gene­ro­sità che si lascia apprez­zare, soprat­tutto quando il pal­lone ce l’hanno gli altri. E’ un’idea, un ritorno al futuro che viene con­tem­plato, per­ché poi il giro si farà lungo: Riad, la Cre­mo­nese il 28 e a seguire un gen­naio in cui altro che i giorni della merla viste le sca­denze che atten­dono”.

