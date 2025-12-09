Sterling è “l’uomo invisibile” al Chelsea, nel 2019 segnò 4 gol all’Atalanta e Sartori gli disse: «Sei il più forte al mondo»

Il Chelsea questa sera giocherà contro l’Atalanta e Raheem Sterling, quando militava al City, segnò quattro gol contro la Dea. Ora, Maresca l’ha messo ai margini del progetto dei Blues.

Dov’è finito Sterling? Sartori nel 2019 gli disse che era il più forte al mondo

Il Telegraph scrive:

Raheem Sterling potrebbe essere “l’uomo invisibile” del Chelsea, ma l’Atalanta non ha dimenticato l’attaccante che ha segnato quattro gol in due settimane contro di loro sei anni fa. È stato nel 2019, all’Etihad Stadium. Dopo la partita in Italia, Giovanni Sartori gli disse che era il miglior giocatore del mondo. Sterling ha festeggiato il suo 31esimo compleanno lunedì, il City e l’Inghilterra hanno caricato gli auguri sui social, mentre il Chelsea non ha pubblicato nulla. Un giocatore che ha ottenuto così tanto nella sua carriera è stato ora messo da parte così rapidamente e facilmente. Solo Lionel Messi e Sergio Agüero hanno segnato più gol di Sterling con Pep Guardiola, ha vinto 10 trofei importanti al City. Nonostante la sua scomparsa al Chelsea, Sterling rimane il terzo miglior marcatore inglese in Champions League dietro Harry Kane e Wayne Rooney.

Il Chelsea è arrivato a Bergamo senza Liam Delap e Cole Palmer. Sembra altamente improbabile che Sterling entrerà mai nei pensieri di Maresca, anche se l’allenatore ha detto “tutto può succedere” e il Chelsea insiste sul fatto che nessuna porta è stata chiusa per lui. L’unica porta che realisticamente potrebbe essere aperta a Sterling sembra essere un’uscita a gennaio. Vincent Kompany lo ha chiamato quest’estate; Sterling avrebbe accettato di andare al Bayern con la promessa di un contratto biennale, ma il club tedesco lo voleva in prestito e quest’offerta non è stata presa in considerazione dal giocatore. Ha ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea. Ora l’Atalanta e Sartori si staranno chiedendo come sia passato dal “giocatore più forte al mondo”, all’ “uomo invisibile del Chelsea”.