Spalletti vive alla Continassa come fu a Castel Volturno, facendo entrare le sue idee nelle menti dei calciatori

Tuttosport: vive a strettissimo contatto con loro, li ascolta e dà consigli. Inoltre, ora la Juve ha una formazione riconoscibile, rispetto alla discontinuità di Thiago Motta e Tudor.

Luciano Spalletti è entrato appieno nell’ambiente Juventus, cercando di dare un ordine alla squadra e soprattutto una mentalità vincente ai calciatori. Vive al centro sportivo bianconero, come fu a Castel Volturno nei suoi anni a Napoli.

Spalletti è entrato nella testa dei calciatori della Juventus

Tuttosport scrive:

Ti entra nella testa. Basti pensare al modo in cui ha adattato il suo stile di vita: gli bastano un letto e una coperta alla Continassa, nel centro sportivo. Luciano Spalletti incide innanzitutto con l’esempio quotidiano. Vive a strettissimo contatto con l’ambiente Juve e ogni pensiero lo rivolge alla squadra. Questione di mentalità. Con i ragazzi trascorre tantissimo tempo: colloqui individuali, consigli, indicazioni. E’ un martello, ma non assillante. Rasserena, anche nella comunicazione col mondo esterno: ha spento il caso David con una battuta, ha alzato la voce solo nell’intervallo contro il Pafos, si è messo allo stesso livello dei giocatori. Li ha ascoltati tanto: questo ha fatto la differenza. E’ riuscito a plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza sotto il profilo psicologico.

Anche definendo delle gerarchie: oggi la Juve ha una formazione riconoscibile, esiste un modulo, una variante e ruoli definiti. L’ordine ristabilito rispetto alla discontinuità di Thiago Motta e Tudor. Le lacune sta provando a trasformarle in opportunità. I giocatori sanno cosa fare, non hanno dubbi. Spalletti entra nei meccanismi della mente e non ti lascia più. Era ciò che serviva a questa Juve.