Senza più Vlahovic, e con David e Openda sul groppone, riesuma il polacco che non gioca da un anno e mezzo e si era perso per Vinovo

Spalletti convoca Milik (è alla ricerca disperata di un attaccante vero per la Juventus)

Luciano Spalletti le sta provando tutte pur di dare alla sua Juventus un attaccante degno di questo nome. Lo aveva risolto in trenta secondi il mistero del centravanti. Tanto aveva impiegato il tecnico bianconero a decidere chi dovesse giocare tra Duran, David e Openda. Perché la differenza è lampante. Poi, però, il destino si è accanito con Luciano e Vlahovic si è fatto male. Big Luciano si è ritrovato a dover scegliere tra David e Openda. Tra lui e lei… Addirittura a Napoli inizialmente non ha fatto giocare nessuno dei due, salvo poi dire che aveva sbagliato.

Fatto sta che dopo una settimana, Spalletti ha estratto il consiglio non dal cilindro ma dal mesozoico. Ha convocato Arkadiusz che si era perso nei meandri di Vinovo. L’ultima partita in Serie A l’ha giocata il 25 maggio del 2024: Juventus-Monza 2-0. La partita precedente aveva segnato, era il 3-3 contro il Bologna di Thiago Motta.

Milik non è nemmeno così vecchio, calcisticamente parlando. Ha 31 anni, sarebbe nel pieno della maturità calcistica. Certo è a dir poco arrugginito. Ma Luciano non si arrende, vuole trovare un centravanti degno della sua Juventus.

Luciano Spalletti in conferenza ha detto: «Milik domani sarà convocato. L’ho trovato come un bambino felice che può fare un gioco che gli è sempre piaciuto. Ha entusiasmo, conosce il ruolo e ha caratteristiche importante»