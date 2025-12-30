So Foot sfotte l’Inter “zero tituli”: «Vincono il trofeo per la squadra senza trofei 2025»
La rivista francese: "Finalisti di Champions League umiliati, battuti di misura in Serie A dal Napoli, eliminati in semifinale di Coppa Italia dal Milan, poi eliminati ai rigori in Supercoppa Italiana dal Bologna... La stagione senza trofei per eccellenza"
Visto che Paul Pogba ha ricevuto il trofeo “Comeback of the Year 2025” durante la cerimonia dei Global Soccer Awards, per il suo ritorno in campo, “perché fermarsi qui?” si chiede So Foot. Ed effettivamente se la Fifa può inventarsi un premio per la Pace apposta per Trump, vale tutto. La rivista francese allora si inventa “altri dieci ridicoli premi individuali”, e tra i premiati spunta l’Inter di Simone Inzaghi e poi di Chivu.
Ritira il “Trofeo per il giocatore senza trofeo” Hakan Çalhanoğlu. Sarebbe il trofeo “zero tituli”, per dirla alla Mourinho. Ma So Foot spiega: “Un trofeo individuale che quasi meritava di essere collettivo. Finalisti di Champions League umiliati, battuti di misura in Serie A dal Napoli, eliminati in semifinale di Coppa Italia dal Milan, poi eliminati ai rigori dalla Supercoppa Italiana dal Bologna… La stagione senza trofei per eccellenza. Se Kylian Mbappé è d’accordo, possiamo brevettarlo. Questo trofeo cercherà di colmare un vuoto nel cuore dei tifosi dell’Inter. Buona fortuna, amici”.