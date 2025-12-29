Su Repubblica: è il miglior Napoli di un anno e mezzo di gestione Conte, nasce dalla emergenza per i troppi infortuni. È tosto e flessibile, come il suo tecnico

Se Conte la smettesse di lamentarsi e rimpiangere il divario che non esiste con le altre società (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del Napoli che ha vinto a Cremona e del lavoro di Antonio Conte a Napoli: che cosa ha prodotto, dov’è arrivato e dove potrà condurre squadra, club e sé stesso.

Scrive Corbo:

Se ne va per il Napoli un anno concitato come un romanzo. Il 2025 di scudetto e Supercoppa affida all’ultima vittoria, l’undicesima di un campionato di profondi chiaroscuri, l’istantanea che in un lampo dice tutto. È il Napoli di Antonio Conte, ancora più di quello terminato il 25 maggio con appena un soffio di spazio davanti all’Inter, in un finale convulso fino all’ultimo respiro. Nel gioco era brutto e vincente, pallido nel confronto con quello del terzo scudetto. Elegante e a forti tinte, in technicolor come l’aveva creato Sarri e portato Spalletti al terzo titolo, il primo Napoli di Conte si è imposto con l’ultimo strappo di coraggio e fatica.

È il miglior Napoli di un anno e mezzo di gestione Conte, nasce dalla emergenza per i troppi infortuni, quindi dalla necessità, anche dal caso, dalla disperata voglia di eliminare incrostazioni e cercare novità. Se la smette di lamentarsi e rimpiangere il divario non esiste con le altre società, per una magica coincidenza tra fortuna e genio Antonio Conte ha trovato il Napoli che forse senza sapere cercava. È così suo questo Napoli che gli somiglia. Tosto e flessibile.