Safonov e l’asciugamano “magico”: il foglio segreto sui rigori del Flamengo

Ieri sera Matvey Safonov ha indossato un asciugamano “magico”. Nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, il portiere russo è stato decisivo ai calci di rigore, deviandone quattro e regalando al Paris Saint-Germain un nuovo trofeo (1-1 nei tempi regolamentari, 2-1 dopo i rigori). Una parata alla sua sinistra e tre alla destra: il 26enne ex Krasnodar ha firmato una sessione quasi perfetta, consegnando ai tifosi del Psg il sesto trofeo del 2025.

Scrive Le Parisien:

“Un successo tutt’altro che casuale. Safonov e lo staff del Psg avevano studiato con grande attenzione i rigoristi avversari. Prima dell’inizio della serie, il portiere era in contatto con uno dei tecnici in panchina, che gli ha consegnato un asciugamano destinato ad accompagnarlo per tutta la lotteria. All’interno era nascosto un foglio con le preferenze e le abitudini dei giocatori del Flamengo dagli undici metri.

Le telecamere hanno immortalato Safonov mentre consultava l’asciugamano tra un rigore e l’altro. Il foglio restava ben nascosto, lontano da sguardi indiscreti, ma sufficiente a guidare le scelte del portiere. Un lavoro di preparazione così meticoloso da strappare l’ammirazione anche allo staff avversario”.

Ha ammesso l’allenatore del Flamengo, come riportato da Rmc Sport:

«Il portiere del Psg ha studiato davvero molto bene. Il suo posizionamento sul rigore di Pedro, la scelta di restare centrale su quello di Léo: sembra che abbia osservato il nostro allenamento del giorno prima. Davvero ammirevole. Complimenti al Psg, che non ha vinto solo ai rigori. Hanno disputato una stagione fantastica e se lo sono meritato. Preferisco congratularmi con Parigi e con il suo portiere, che ha parato tutti quei rigori e ha portato la squadra al titolo».