Nessuna squadra è convincente come il Napoli, quando è in forma è una squadra europea (Sacchi)

"Se allenassi ancora vorrei un centravanti come Hojlund. Avete visto che progressi? Allo United non era così. Un altro che può incidere è Lukaku, il Napoli ha mantenuto i princìpi dello scudetto"

Arrigo Sacchi, con il suo solito commento sulla Gazzetta, ha parlato del gioco del Napoli di Conte. L’allenatore ex Juve e Inter ha ritrovato un’impronta di gioco risalente alla scorsa stagione e l’ha persino migliorata, grazie all’inserimento di un giocatore come Hojlund in ottimo duo con Neres.

Il Napoli è quella che mi soddisfa di più dal punto di vista del gioco (Sacchi)

Si legge così sulla Gazzetta:

“Si dice che l’Inter è favorita perché è in testa, ma la classifica è molto corta e i nerazzurri, in questo campionato, hanno avuto diversi inciampi. Hanno la rosa più attrezzata per vincere il titolo, però non sempre questa rosa riesce a esprimersi secondo le sue potenzialità. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha dato una chiara impronta di gioco […]

Sul piano del gioco, però, il Napoli mi soddisfa di più: Conte è riuscito a superare il periodo difficile, causato dai tanti infortuni, ha saputo inserire elementi come Neres e Hojlund, il gruppo ha mantenuto i principi che lo hanno portato allo scudetto della passata stagione, e la squadra gioca bene. Quando è in forma, mi pare proprio una squadra europea. […] Io, tuttavia, se fossi in panchina, come centravanti vorrei uno come Hojlund. Avete visto che progressi ha fatto con gli insegnamenti di Conte? Al Manchester United non era mica così…».

Per come lo conosciamo, il giocatore che può avere il maggiore impatto è sicuramente Lukaku. Stiamo parlando di uno che i gol li ha sempre fatti. E dopo aver trascorso ai margini la prima parte della stagione avrà una motivazione in più per rendere al massimo. Certo, l’incognita è la tenuta fisica, perché l’attaccante belga è soggetto a qualche infortunio di troppo. Conte ne dovrà dosare le forze”.