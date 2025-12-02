Rocchi promuove gli arbitri: «Rrahmani non fa fallo su Kone e non è rigore per la Lazio»

A Open Var: «Se avessero concesso un rigore per l'entrata di Rrahmani, il Var lo avrebbe fatto togliere. Milan-Lazio, mi sorprende che il Var abbia pensato fosse rigore. Era calcio d'angolo».

Il commento di Gianluca Rocchi a Open Var in merito ad alcuni episodi discussi della 13esima giornata di Serie A.

Rocchi sugli episodi di Milan-Lazio e Roma-Napoli

Negli ultimi minuti di Milan-Lazio, al 94esimo c’è stata una respinta con il gomito da parte di Pavlovic su un tiro di Romagnoli in area di rigore. Richiamato dal Var, l’arbitro Collu ha espulso Allegri per proteste e, dopo aver rivisto l’episodio, ha assegnato fallo al Milan per la trattenuta di Marusic su Pavlovic avvenuta pochi secondi prima che il difensore rossonero toccasse la palla col gomito. Dalla Sala Var non erano molto d’accordo con la decisione di Collu. Rocchi ha commentato:

«I dubbi non ci sono. La decisione meritava un check di 15 secondi. La cosa che mi sorprende e che mi dispiace è ciò che ha pensato il Var. Quando io dico di fare una revisione in più, non significa mandare subito l’arbitro al monitor; per il Var era rigore. Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa, non si può dare una punizione alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo. Il fatto che sia un tiro in porta non cambia niente. O è rigore, o non lo è. Era logica la scelta di dare calcio d’angolo. La trattenuta di Marusic è un normale contatto di gioco».

Roma-Napoli. Nell’azione che ha portato al gol degli azzurri da parte di Neres, prima che partisse il contropiede, c’è un contatto al limite dell’altra area di rigore tra Rrahmani e Manu Kone, con il difensore del Napoli che sembra toccare prima il pallone e poi i piedi dell’avversario. Andava fischiato il fallo in favore della Roma? L’arbitro Massa dichiara alla Sala Var: «Ero a due metri, non è fallo». Anche dalla Sala Var commentano che il gol è regolare. Rocchi spiega:

«Anche io avevo dubbi. Al primo impatto avrei detto che era fallo. La decisione di Massa è corretta. Se avessero concesso un rigore così, il Var lo avrebbe fatto togliere. Nessuna imprudenza da Rrahmani».