Roberto Carlos operato al cuore d’urgenza, era finito in ospedale per un coagulo alla gamba

Marca specifica: "L'entourage del brasiliano esprime calma e conferma che si è trattato solo di uno spavento, anche se i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione per almeno 48 ore"

L’ex calciatore del Real e della nazionale brasiliana Roberto Carlos è stato operato d’urgenza al cuore quest’oggi in Brasile. Si era presentato in ospedale con un sospetto coagulo alla gamba, che ha poi fatto risalire con degli esami ad un’anomalia al cuore. Il giocatore dovrebbe essere fuori pericolo.

Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore, ora è fuori pericolo

Scrive così Marca:

“Il motivo iniziale della sua visita in ospedale non era legato al suo cuore. Roberto Carlos si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, nell’ambito di un controllo medico di routine. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che una percentuale significativa del suo cuore non funzionava correttamente , portando alla decisione di operarlo immediatamente. L’operazione, inizialmente prevista per circa 40 minuti, è durata quasi tre ore a causa di complicazioni sorte durante la procedura di impianto del catetere per correggere il problema cardiaco. Nonostante ciò, l’intervento è riuscito e l’ex giocatore è in condizioni stabili in un reparto ospedaliero, sotto osservazione.

In attesa di ulteriori referti medici, l’entourage del brasiliano esprime calma e conferma che si è trattato solo di uno spavento, anche se i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione per almeno 48 ore per accertarsi che i suoi progressi rimangano positivi e che non si verifichino ulteriori complicazioni”.