Real Madrid, per Xabi Alonso il City è l’ultima spiaggia prima dell’esonero. Contattati Zidane e Klopp (El Mundo)

La sconfitta casalinga del Real Madrid contro il Celta Vigo (0-2) è stata molto dura da digerire per i tifosi dei Blancos. I media spagnoli – specialmente El Mundo – parlano di come la panchina di Xabi Alonso sia già in bilico.

Real Madrid allo sbaraglio, Xabi esonerato se non batte il City (El Mundo)

Scrive così El Mundo:

“La notte tra domenica e lunedì è stata lunga al Santiago Bernabéu. La sconfitta del Real Madrid contro il Celta, 0-2, e l’immagine della squadra hanno lasciato Xabi Alonso in una situazione critica. Secondo quanto ha appreso questo quotidiano, dopo la partita i massimi dirigenti del club blanco si sono riuniti per diverse ore negli uffici di Chamartín per decidere se il tecnico dovesse continuare o meno sulla panchina. Il Real ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di Liga ed è passato dal comandare il campionato con cinque punti di vantaggio sul Barça a trovarsi a quattro lunghezze dal grande rivale. Tutto in poco più di un mese.

Dalla riunione, durata oltre l’una di notte, è emersa una riflessione: la partita contro il Manchester City è l’ultima occasione per Alonso, il rapporto tra spogliatoio e allenatore è irrimediabilmente compromesso… e il Madrid sta già osservando il mercato degli allenatori per sostituirlo. Nella lista dei favoriti, due nomi: Zinedine Zidane e Jürgen Klopp. […] Alla fine, e dopo una spaccatura di opinioni ai vertici del club, ha prevalso l’idea di confermare Xabi fino a mercoledì, anche se già da quella notte si è cominciato a sondare il mercato degli allenatori. Tutto sapendo che gran parte dello spogliatoio è contro il tecnico, una situazione insostenibile in un club come il Madrid. La riunione di Atene e la presunta “congiura” sono ormai svanite. […]

La notte di domenica è stata caotica per i blancos e per Xabi. Dopo una prima ora disastrosa, la squadra è entrata in un vortice di proteste contro l’arbitro, ha chiuso con due giocatori in meno in campo e con un terzo, Endrick, espulso a sua volta per proteste.”