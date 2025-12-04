Raspadori non trova pace, Gasperini lo vuole alla Roma e lui ci andrebbe subito (all’Atletico gioca poco) – Gazzetta

La vita di Raspadori non è cambiata all’Atletico Madrid, è la stessa di Napoli: scampoli di partita e qualche fugace momento di gloria. Evidentemente questo è il calciatore, torniamo alle categorie di Allegri. Adesso per Jack potrebbero aprirsi le porte della Roma, Gasperini lo vorrebbe. La Roma ha un problema cronico là davanti, non segna neanche con le mani. Sì ogni tanto Soulé ma non ha centravanti degni di questo nome. Raspadori piace a Gasperini. Bisogna vedere che ne pensa l’Atletico Madrid. Per Gasperini sarebbe una scelta positiva anche in ottica Nazionale.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

La Roma ci aveva già provato a gennaio scorso, Gian Piero Gasperini addirittura un anno prima, a gennaio del 2024. E allora quel filo sottile tra Giacomo Raspadori e la Roma si potrebbe anche riannodare presto, tra circa un mese. Già, perché nella lista dei giocatori che sono seguiti dalle parti di Trigoria per rinforzare il reparto offensivo c’è anche l’attaccante dell’Atletico Madrid. Di più: la Roma, ha già iniziato a tessere la rete, parlando direttamente con l’entourage del giocatore (al lavoro c’è anche un importante intermediario). E la risposta ricevuta non è stata negativa. Insomma, il gradimento di fondo da parte di Raspadori c’è. Quella porta si può anche aprire, magari presto, non è detto che debba restare per forza chiusa, al cento per cento. Adesso, però, si tratta di capire anche cosa ne pensa l’Atletico Madrid, perché con il club spagnolo la Roma non ha ancora preso alcun contatto.



Raspadori è stato acquistato dall’Atletico Madrid la scorsa estate per 22 milioni più 4 di bonus, con un contratto fino al 2030. Dopo tre anni di Napoli ha deciso di fare una scelta diversa, anche per giocare di più.

Finora in questa stagione sono arrivate 11 presenze (su 20 partite dell’Atletico), ma solo tre dal via (contro il Mallorca in campionato e contro Liverpool ed Eintracht in Champions) e con un impiego mediamente molto basso: in totale 291 minuti giocati, con una media di 26,5 a partita. Ecco perché a gennaio potrebbe anche accettare di venire alla Roma. Magari in prestito con un diritto di riscatto, che sarebbe intorno ai 20-22 milioni. Una formula che potrebbe soddisfare la Roma, il giocatore ma in fondo anche l’Atletico, che piazzerebbe anche una piccola plusvalenza (considerando la parte fissa dell’operazione, senza bonus).