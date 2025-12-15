Quanto costa andare a vedere la Supercoppa in Arabia? Con 1500 euro resti 6 giorni vedi 2 partite e vai pure nel deserto

Millecinquecento euro per una finale. E’ quanto il tifoso dovrà cacciare, più o meno, per 5-6 notti a Riad facendo la media dei vari pacchetti che si incontrano sul web. C’è di tutto: chi offre solo il pernottamento e i biglietti, chi aereo, pernottamento e biglietti, chi solo i biglietti della semifinale con la promessa che la finale la si acquista in loco. Riyadh non sarà infatti solo il palcoscenico della Supercoppa Italiana 2025/2026, ma anche il centro di una proposta turistica che accompagna il calcio con formule di viaggio molto diverse tra loro.

L’offerta compatta: Supercoppa a 1000 euro

C’è chi punta sull’evento puro. Tre giorni, dal 18 al 20 dicembre 2025, con volo dall’Italia, due notti in hotel e biglietto per la semifinale Bologna-Inter all’Awwal Park Stadium. Il programma lascia spazio a una breve scoperta della capitale saudita, tra Masmak, souq tradizionali e musei, ma resta chiaramente orientato al match. Il prezzo, 1070 euro in doppia, fotografa un’idea di trasferta compatta, pensata per chi vuole esserci senza allungare il soggiorno.

L’offerta semifinale+ finale Suercoppa a 1400 euro

Più articolata la proposta di un secondo operatore che guarda soprattutto ai tifosi di Napoli e Milan. Il pacchetto include voli da Milano o Roma, hotel 4 stelle nelle zone centrali di Riyadh, trasferimenti privati e biglietto garantito per la semifinale Napoli-Milan, con possibilità di assistere anche alla finale del 22 dicembre. Qui il calcio si intreccia con comfort e servizi premium: assistenza continua, upgrade su richiesta e una permanenza più lunga che consente di vivere la città con maggiore calma. Il costo parte da 1400 euro a persona.

L’offerta con la desert experience a 1300 euro

L’offerta più completa trasforma la Supercoppa in un vero viaggio esperienziale. Dal 17 al 23 dicembre, sette giorni a Riyadh con sei notti in hotel 4 stelle, biglietti per entrambe le semifinali e per la finale, ma anche una “desert experience” tra dune, 4×4, tenda beduina e cena sotto le stelle. Il calcio resta il filo conduttore, ma diventa parte di un racconto più ampio, che unisce sport, cultura e paesaggio. Il prezzo, 1290 euro, rende questa formula sorprendentemente competitiva rispetto alla quantità di contenuti offerti.

Il costo dei biglietti di semifinale e finale della Supercoppa

Ma quanto costano i biglietti per assistere alle partite? Variano a seconda dell’evento scelto e della tipologia di posto. Per la semifinale tra Napoli e Milan, il costo parte da 129 euro per le soluzioni più economiche e arriva a 185 euro per quelle di fascia media. Leggermente più alti i prezzi per Bologna–Inter, con biglietti che vanno da 135 euro a 182 euro.

Per chi invece punta all’esperienza completa della Supercoppa Italiana, i pacchetti complessivi salgono di livello: si parte da 350 euro per l’opzione base e si arriva fino a 410 euro per le soluzioni di fascia media, pensate per chi vuole vivere l’evento senza rinunciare a comfort e visibilità migliori.