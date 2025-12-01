De Laurentiis copre di elogi Italiano e lui ci ricorda la sua idea di difesa e prende tre gol in casa dalla Cremonese (1-3)

De Laurentiis copre di elogi Italiano e lui ci ricorda la sua idea di difesa e prende tre gol in casa dalla Cremonese

Al gran galà del calcio, tra le tante cose, Aurelio De Laurentiis ha anche coperto di elogi Vincenzo Italiano e il suo Bologna. Italiano piace alla gente che piace, è un allenatore eternamente alla moda. Portatissimo negli ambienti dei competenti. Cui evidentemente De Laurentiis ambisce a far parte. «Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso».

Detto, fatto. Nella serata che avrebbe dovuto definitivamente sdoganare il Bologna come una candidata quantomeno alla zona Champions, se non addirittura allo scudetto, Vincenzo Italiano decide che è giunto il momento di ricordare a tutti la sua idea di difesa. Lo comprendiamo. Dopo aver visto il gol incassato dalla Roma di Gasperini ieri sera, l’allenatore del Bologna ci teneva a non uscire sminuito dal confronto. E così, ha beccato due gol in fotocopia in quattro minuti. In entrambe le occasioni, i calciatori della Cremonese si sono ritrovati soli davanti a Ravaglia e hanno segnato. Zero a due, con reti di Payero e Vardy.

Verso la fine del primo tempo, il Bologna ha accorciato con Orsolini. Nell’intervallo, Italiano ha tolto l’impresentabile Casale dal centro della difesa e lo ha sostituito Heggem. È cambiato poco visto che al quinto minuto della ripresa, i rossoblù hanno incassato un altro gol alla Italiano, ancora dall’immenso Jamie Vardy che sarà vecchietto (e lo è, ha 38 anni, a gennaio 39) ma a calcio sa giocare e i gol li sa segnare.

Risultato finale: Bologna-Cremonese 1-3. La squadra di Italiano resta quinta in classifica a 24 punti, insieme con il Como. Con un punto sulla Juventus e a mano tre da Inter e Roma. Il campionato del Bologna è sicuramente positivo, al momento è da otto. Ha battuto anche il Napoli. Resta da vedere se possa essere un allenatore da piazze come il Napoli.