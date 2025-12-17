Psg, con la Coppa Intercontinentale sarebbe il sesto trofeo stagionale (L’Equipe)
Dopo Ligue 1, Coppa di Francia, Trophée des Champions, Champions League e Supercoppa Europea. Sfiderà il Flamengo stasera alle 18 in Qatar. Un traguardo riservato a pochi.
Il Psg, già dominatore assoluto in Francia e vincitore della Champions League e Supercoppa Europea, si gioca la possibilità di entrare nella storia. Una vittoria nella Coppa Intercontinentale permetterebbe al club parigino di conquistare il sesto trofeo del 2025, raggiungendo un traguardo riuscito finora solo a pochissime squadre.
Scrive L’Équipe:
“Anche se già ben fornita, la bacheca dei trofei 2025 del Psg potrebbe arricchirsi di un nuovo titolo questo mercoledì. In qualità di vincitore della Champions League, il club parigino sfida il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores, nella finale della Coppa Intercontinentale (ore 18). In caso di successo, i parigini conquisterebbero il sesto titolo del 2025, dopo aver già vinto Ligue 1, Coppa di Francia, Trophée des Champions, oltre alla Champions League e alla Supercoppa Europea”.
E continua:
“Qualora riuscisse a realizzare il sextuple, il Psg sarebbe soltanto il terzo club della storia a centrare una simile impresa. Prima di lui, solo il Barcellona nel 2009 (Liga, Coppa del Re, Supercoppa di Spagna, Champions League, Supercoppa Europea, Coppa del Mondo per club) e il Bayern Monaco nel 2020 (Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Champions League, Supercoppa Europea, Coppa del Mondo per club) hanno raggiunto questo storico traguardo”.