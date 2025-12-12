Spinazzola e Politano si candidano per Udine, spingono anche Vergara e Lucca che ha fame da ex (Repubblica)

Se il Napoli non si regge in piedi, urgono contromisure. Serve gente fresca. Quelli che hanno tirato la carretta nell’ultimo mese, sono quasi stramazzati a Lisbona messi sotto dal Benfica (quinta sconfitta consecutiva in Champions) che soprattutto nel primo tempo andava a mille (nella ripresa non ce n’è stato nemmeno bisogno). Che farà Conte per Udinese-Napoli in programma domenica alle ore 15? Per Repubblica Napoli Lobotka non dovrebbe farcela, rientra Gutierrez che è il solo recuperato. Ma altri spingono per una maglia da titolare.

Ne scrive Pasquale Tina:

Lobotka proverà ad essere a disposizione già contro l’Udinese, ma è più probabile che il rientro sia posticipato di qualche giorno, ovvero per la Supercoppa di Riad. Il Napoli affronterà il Milan giovedì 18 e sicuramente Conte potrà avere un centrocampista di livello in più a disposizione per attenuare un po’ l’emergenza.

Ad Udine, Conte dovrebbe invece poter contare su Miguel Gutierrez che sta smaltendo il problema alla caviglia, rimediato alla vigilia della sfida di Champions contro il Qarabag. Lo spagnolo si è fermato nel suo miglior momento e rappresenta una soluzione di alto livello sulla fascia sinistra: il piano è quello di accomodarsi in panchina contro l’Udinese, in modo da completare il rodaggio e candidarsi poi per una maglia da titolare in Supercoppa.

Conte pensa a qualche cambio: Spinazzola e Politano si candidano ad una maglia da titolare, Vergara spinge per un minutaggio superiore, così come Lucca che torna al Bluenergy Stadium da avversario. Nello scorso campionato ha segnato 12 gol con la maglia dell’Udinese e gli piacerebbe giocare almeno uno spezzone di partita per provare a cambiare una storia in azzurro fin qui abbastanza complicata.