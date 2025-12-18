Torna in campo dal primo minuto dopo sei panchine. La regìa tornerà tra le mani di Lobotka; Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina. Elmas nei tre davanti

Politano gioca ma a tutta fascia non in attacco: farà lo Spinazzola di destra (Corsport)

Semifinale di Supercoppa, Napoli-Milan alle ore 20 a Riad, diretta tv su Italia1.

Fabio Mandarini sul Corsport scrive di Politano che torna titolare ma giocherà esterno di centrocampo e non d’attacco. Quel ruolo lì pare che lo sarà assegnato ad Elmas. Sarebbe stata l’occasione per far giocare il tanto strombazzato Vergara. Ma pare di no. In difesa, Juan Jesus nei tre (a sinistra), Buongiorno – acciaccato – è in panchina.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Calcoli alla mano, oltre a Olivera oggi Conte dovrà fare a meno dei soliti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret. Cinque assenti. A sinistra, però, l’emergenza è diventata meno asfi ssiante con il rientro di Gutierrez e la crescita di Spinazzola. E toccherà proprio a Spina coprire ancora la sinistra, seconda di fila. La vera notizia, però, riguarda il rilancio di Politano dopo il Cagliari e altre sei panchine iniziali dal 22 novembre: non nel tridente, nei due trequartisti dietro la punta, bensì a tutta fascia destra come nel secondo tempo di Udine, con Di Lorenzo nei marcatori al posto di Beukema. E non saranno queste le sole novità di serata: la regìa tornerà tra le mani di Lobotka; Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina.

