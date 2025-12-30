Pjanic annuncia il ritiro: «Ora mi godo la vita da papà», alla Juventus qualche tifoso lo rivoleva

Ospite al World Sports Summit di Dubai, Miralem Pjanic ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

L’ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona è stato informato che diversi tifosi bianconeri rivorrebbero il suo ritorno in maglia Juve. Ma Pjanic ha risposto:

«Ho letto. Ma ormai io ho smesso: adesso mi godo il bimbo e faccio il papà».

Pjanic: «A Spalletti non frega niente chi sei. Non guarda i nomi, guarda le prestazioni»

Su Tuttosport:

«Allegri sa entrare nella testa dei giocatori, li mantiene calmi durante la tempesta. Non è per caso se è uno degli allenatori più titolati della storia del calcio italiano: ci sono quelli che vincono e quelli che non vincono. Lui è molto preparato, conosce l’ambiente. Quest’anno ha impiegato un po’ di tempo, ma è stato anche molto sfortunato con gli infortuni. Eppure non l’ho mai visto lamentarsi. Lui fa con quello che ha a disposizione in quel momento. Ha gestito alla perfezione questa situazione di crisi enorme in un momento in cui c’è stato anche il cambio della dirigenza».

Ha lavorato anche con Spalletti, per sei mesi, nella stagione 2015-16. Gli chiedono quale sia la qualità principale del tecnico:

«La competenza, il suo modo di lavorare la fase difensiva e quella offensiva. Riesce a mettere molto bene la squadra sul campo, ha schemi preparati, movimenti preparati. I giocatori, in partita, sanno molto bene quello che devono fare. Se va tutto liscio in gara è perché Spalletti prepara il gruppo quotidianamente e minuziosamente. Richiede tanto, ma anche ti dà tanto. Poi lui è uno che non guarda i nomi. Non gliene frega niente di chi sei: guarda le prestazioni».