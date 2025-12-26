Pellegrini, si teme un lungo stop per lesione muscolare. Gasperini intanto attende Raspadori

In attesa di possibili rinforzi importanti dal mercato (si parla di Raspadori e di Zirzkee ndr), la Roma di Gasperini perde Lorenzo Pellegrini. Possibile una lesione muscolare che lo terrebbe fermo per diverso tempo. Quasi sicuramente non parteciperà all’incontro con il Genoa di lunedì 29. Ne scrive Gianluca Di Marzio.

Pellegrini fermo ai box, si teme una lesione e un lungo stop

Si legge così sul portale gianlucadimarzio.com:

“La Roma attende novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha accusato un problema al quadricipite destro durante l’allenamento del 24 dicembre, e ha terminato in anticipo la seduta. Il club giallorosso attende l’esito degli esami strumentali, che dovrebbe arrivare oggi, 26 dicembre, in modo da definire al meglio i tempi di recupero.

Si teme una lesione per il centrocampista, che in tal caso sarebbe costretto a saltare il prossimo match, in programma lunedì 29 dicembre contro il Genoa. È il primo problema muscolare per Pellegrini in questa stagione, e se dovesse mancare alla gara contro i rossoblù, Gasperini potrebbe schierare Dybala più arretrato sulla linea dei trequartisti”.

La Gazzetta mette al vaglio le alternative:

” Difficile comunque che Lorenzo possa recuperare in tempo per la sfida a Daniele De Rossi che è stato al suo fianco sia da calciatore (nel 2017-2018) che da allenatore un anno e mezzo fa. Un brutto colpo per Gasperini che, in caso di forfait del numero 7, potrebbe arretrare di nuovo Dybala sulla trequarti al fianco di Soulé.

Al centro dell’attacco in quel caso si giocherebbero una maglia Baldanzi (favorito) e Dovbyk a meno che Gasperini non decida di dare un’altra chance a Ferguson. Difficile vista la bocciatura pubblica nel post partita contro la Juventus e considerato che l’irlandese è sulla via di ritorno al Brighton. Domani alla ripresa il tecnico riavrà a disposizione anche Hermoso e Bailey. Ma si teme una lesione che costringerebbe Pellegrini ai box anche nelle sfide con Atalanta e Lecce quando però a dare una mano potrebbe esserci un Raspadori in più.”.