Osimhen terrorizza le difese turche da più di un anno, ma è a Napoli che è diventato uno dei migliori centravanti al mondo

Dopo la vittoria di George Weah del Pallone d’Oro nel 1995, ora L’Equipe ha classificato i 30 giocatori più forti africani degli ultimi trent’anni. L’ex Napoli Kalidou Koulibaly era stato inserito in classifica, ma c’è anche un altro ex azzurro, ovvero Victor Osimhen, al 23esimo posto.

Osimhen tra i migliori calciatori africani degli ultimi trent’anni

L’Equipe scrive:

Lanciato troppo presto a Wolfsburg, l’attaccante nigeriano è in una situazione di stallo prima del suo 20esimo compleanno. È a Charleroi che si rilancia, rivelando un’aggressività e una velocità che attirano l’attenzione del Lille. L’Europa scopre un fenomeno. Pochi mesi dopo, con il Napoli nel 2020, diventa l’attaccante africano più costoso della storia. Dopo un inizio accidentato e una grave lesione sul viso – con una maschera che è diventata iconica – Osimhen cambia dimensione. Nel 2023 porta il Napoli a uno storico scudetto, il primo dal 1990, finisce la stagione come capocannoniere in Serie A e si afferma come uno dei migliori numero 9 al mondo. Poi litiga col club italiano e, senza una vera via d’uscita, atterra al Galatasaray, dove ha terrorizzato le difese turche per una stagione e mezza. Con la Nigeria, Osimhen porta avanti le speranze di un gigante africano in cerca della Coppa d’Africa che manca dal 2013.