Nkunku ha convinto Allegri in cinque minuti, contro il Verona il suo miglior match da quando è al Milan

Il Milan ha vinto 3-0 contro l’Hellas Verona, momentaneamente è primo in classifica. Doppietta per il francese ex Chelsea Christopher Nkunku.

Nkunku segna una doppietta

L’Equipe scrive:

Nkunku ha finalmente trovato la rete in Serie A con i rossoneri. Ottima prestazione per lui, la migliore dal suo arrivo al Milan la scorsa estate, non aveva mai segnato in campionato. L’ex giocatore del Chelsea, come tutti i rossoneri, aveva giocato un primo tempo soporifero fino a quando Christian Pulisic ha aperto le marcature nei minuti di recupero. Dopo l’intervallo, il gioco è stato più veloce. Un Milan più aggressivo ha dominato e Nkunku è diventato l’uomo partita in cinque minuti. Al 48esimo ha segnato un rigore; al 53esimo, la doppietta da una respinta di Montipò. Nkunku ha finalmente convinto il suo allenatore Max Allegri.

Quanto è diverso il Milan di campionato da quello della Supercoppa. Non ci vuole molto a capire quand’è che Allegri fa sul serio e quando no: basta vedere se Modric è in campo. E Luka oggi ha giocato e i risultati si sono visti.

Quanto è diverso il calcio vero da quello che purtroppo la narrazione dilagante ci propina. Si parla di geometria e non di sport. Per ora il calcio vero resiste. E il Milan del vituperato all’ora di pranzo si riporta in testa alla classifica. Stavolta fa il suo dovere contro una piccola, in questo caso il Verona: finisce 3-0 e i rossoneri, orfani di Leao, ritrovano Nkunku autore di una doppietta (il primo su rigore).