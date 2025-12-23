«Neres come Yamal, che golazo!»: i giornali spagnoli esaltano il “tiraggiro” della Supercoppa

Ai giornali spagnoli è piaciuto un sacco il primo gol di Neres al Bologna, nella finale di Supercoppa Italiana. Giustamente, esaltano la bellezza dell’esecuzione. Marca e As mettono il video in home page. “L’ala brasiliana del Napoli – scrive Marca – ha brillato nella Supercoppa Italiana con una doppietta strepitosa che ha travolto il Bologna. Il secondo gol è stato bello, una gran conclusione dopo aver riconquistato palla… ma il primo è stato un gol di livello che solo pochi giocatori al mondo possono realizzare”. Il titolo è “Neres segna il gol del Natale: un pallonetto ‘laminesco’ inarrestabile!”

As scrive: “Il brasiliano ha segnato una doppietta che ha aiutato il Napoli a battere il Bologna nella finale di Supercoppa italiana. Il primo gol è strepitoso”.