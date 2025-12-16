Napoli, non è solo colpa dell’emergenza. Mancano utilità e personalità (Repubblica)

Marco Azzi su Repubblica il giorno dopo Udinese-Napoli e alla vigilia della Supercoppa (giovedì la semifinale contro il Milan alle ore 20). Ieri a Castel Volturno allenamento e confronto tra squadra e allenatore.

Scrive Repubblica Napoli:

Sarebbe però riduttivo imputare i problemi del Napoli solo all’emergenza. Lo sa molto bene pure Conte, che dopo il doloroso ko in Friuli ha puntato il dito sulla mancanza di equilibrio della sua squadra, sempre in bilico finora tra exploit e inattese cadute. I pareggi in questa stagione degli azzurri sono stati appena 2 e le 7 sconfitte si spiegano anche con l’incapacità dei campioni d’Italia di limitare i danni nelle giornate storte. È successo di nuovo a Udine, dove le tante assenze e la stanchezza inevitabile per il tour de force avrebbero dovuto suggerire alla ex capolista un atteggiamento più prudente. Invece Di Lorenzo e compagni hanno accettato la battaglia in campo aperto con i più freschi avversari e dopo l’intervallo si sono ritrovati senza benzina.

Se non puoi vincere non devi perdere, dice un vecchio adagio del calcio, che il Napoli pare non conoscere. Mancanza di umiltà e soprattutto di personalità, che potrà essere attutita con il ritorno dei leader. Sul volo per l’Arabia è pronto a salire Lukaku, subito in panchina con il Mlan. La stagione è ancora lunga e Conte ha bisogno per invertire la rotta soprattutto dei suoi pretoriani.

Zazzaroni: «Spero che Lucca vada via dal Napoli a gennaio, è stato proposto a due squadre»

Il Napoli è caduto di nuovo in trasferta. I partenopei, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di ieri contro l’Udinese. I friulani hanno sconfitto gli azzurri con il gran gol di Ekkelenkamp.

Dopo il gol subito, il Napoli ha avuto un paio di occasioni per pareggiare. Una di queste è stata sui piedi dell’ex Lorenzo Lucca, che ha colpito il palo esterno in spaccata. Tuttavia, nonostante qualche segnalare di reazione visto ieri contro l’Udinese, Ivan Zazzaroni spera che l’attaccante italiano lasci il team di Antonio Conte.

Il direttore del Corriere dello Sport, esattamente ai microfoni ufficiali di Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti rilasciato queste parole:

«Futuro di Lucca? Posso dire che il suo agente l’ha proposto sia al Milan che al Benfica. Spero che vada via, perché ha bisogno di fiducia. Anche perché con Lukaku e Hojlund giocherà pochissimo».

«Napoli? Non mi sono fatto ingannare dalle recenti vittorie, visto che ogni squadra andrebbe in difficoltà con assenze come quelle di Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Gilmour e Meret».

