Napoli, Lukaku rientra in gruppo per la Supercoppa
Buone notizie anche da Lobotka, Gutierrez e Juan Jesus. Restano quattro gli assenti: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne.
Il Napoli si prepara a volare a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma giovedì alle 20. La squadra si allena oggi a Castel Volturno e partirà domani con un volo charter da Capodichino. Tornano a disposizione Lukaku, Lobotka, Gutierrez e Juan Jesus, mentre restano indisponibili Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne.
Scrive il Corriere dello Sport:
“Un’altra partita lontano da Napoli, due nel migliore dei casi. Ancora lontano da casa, in terra saudita. Il Napoli vola a Riyadh per la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma giovedì alle 20. Oggi la squadra si ritrova a Castel Volturno per allenarsi, domani pomeriggio è prevista la partenza con un volo charter da Capodichino.
Nel gruppo rientra Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto. Buone notizie anche da Lobotka e Gutierrez, già tornati a Udine e con minuti importanti nelle gambe, mentre si rivedrà pure Juan Jesus, rimasto fuori dall’ultima trasferta di campionato. Restano quattro gli assenti: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, ancora ai box”.
