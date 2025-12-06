Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record)

In conferenza dopo l’1-1 con lo Sporting: «Non so se i cartellini di oggi siano stati contro di me, quello di oggi è importante. Abbiamo perso punti per lo stesso motivo contro Rio Ave e Casa Pia».

Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona.

Il ‘Dérbi do século’ tra Benfica e Sporting Lisbona si è chiuso sull’1-1, rinviando ogni verdetto sul titolo all’ultima giornata. Lo Sporting passa subito al 4’ con Trincao, bravo a sfruttare l’assist di Gyokeres. Il Benfica reagisce e al 63’ Pavlidis salta tre avversari e serve Akturkoglu, che pareggia da distanza ravvicinata. Andrea Belotti, entrato al 71’, si invola sulla destra e serve Pavlidis, il cui destro a botta sicura colpisce il palo. Fino all’ultimo minuto i padroni di casa spingono per vincere, ma il risultato non cambia.

Da raccontare: Prestianni, durante la partita contro lo Sporting Lisbona, ha commesso un fallo per fermare un contropiede avversario. Secondo Mourinho, non aveva intenzione di fare male; il fallo è stato considerato tattico e necessario per interrompere l’azione, simile a uno commesso dal capitano dello Sporting nel primo tempo. Il cartellino ricevuto non è stato condannato dall’allenatore.

Ora lo Sporting è secondo e il Benfica terzo, entrambe alle spalle del Porto.

Le parole di Mourinho

Ecco alcune delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Le riporta il media portoghese Record:

Su Prestianni e il fallo commesso, era intenzione di ferire?

«Prestianni fa la fallo, non con intenzione di fare male. Il capitano dello Sporting fa un fallo uguale nel primo tempo, l’unica differenza è che afferra. Non condanno questo cartellino.»

Aggiungi qualcosa sull’aggressività e i cartellini?

«Non so se gli altri cartellini siano stati contro di me, quello di oggi è importante. È un’azione importante in una partita importante. Ricordate, abbiamo perso due punti con il Rio Ave perché non abbiamo fatto fallo nell’ultima azione. Stessa cosa col Casa Pia. Contro grandi giocatori e una squadra fresca, Prestianni ferma un contropiede: non voleva fare male, ma fermare l’azione. Non è il cartellino che condanno.»

Il favoritismo dato allo Sporting ha influenzato la squadra?

«No. Lo Sporting è stato serio, lucido, sapeva che non sarebbe stato facile. Nessuna provocazione da parte di Rui. Una cosa è giocare, un’altra è commentare. Allenare è diverso dal commentare chi allena. Ci sono commenti facili, ma con rispetto si può essere buoni commentatori.»

Hai giocato molti derby: come giudichi questo?

«Forse ne ho giocati 100 o 200. In Inghilterra era derby ogni settimana. All’Inter e a Madrid tanti. È stato un buon match, competitivo, con pochi errori arbitrali decisivi. Sui cartellini gialli c’è stata una dualità: un giocatore dello Sporting è intoccabile, fa le falli che vuole e non prende giallo.»

Ultime sostituzioni nel finale: le hai fatte al momento giusto?

«Il mister sono io, leggo la partita e prendo decisioni. Non posso dire che avremmo vinto 11 contro 11 fino alla fine, ma sono convinto che le sostituzioni siano state giuste. Ivanovic entra per dare profondità: non collega il gioco, ma attacca lo spazio, come avevamo preparato.»

Il risultato può influenzare la sfida contro il Napoli?

«No. Il Napoli è difficile, con un allenatore che conosco bene. Se c’è impatto, è positivo: possono uscire solo cose positive.»

Riguardo Rodrigo Rêgo, che giudizio dai?

«Ha fatto un percorso incredibile: da nascosto nella B e Under-23 a giocare in Champions, Coppa e campionato in una settimana. Una traiettoria da evidenziare.»

Il pareggio mette in discussione il titolo?

«No. Lo Sporting è una buona squadra con una panchina forte. Anche se ci sono state difficoltà, considero la squadra in lotta. Sembrava che meno di cinque fosse sufficiente per noi, ma non è stato così.»

Perché l’inizio del gioco è stato difficile?

«Il portiere sa di aver sbagliato, Enzo sa di aver sbagliato. C’era intranquillità, ma dopo il gol del pareggio la situazione si è stabilizzata. Nella seconda parte non abbiamo subito tiri perché lo Sporting non ha creato pericoli.»

La pressione nella seconda parte è stata decisiva?

«Sì. Ho chiesto all’analista di mostrare due o tre immagini nello spogliatoio. Con giocatori forti nella pressione come Barreiro e Ríos, abbiamo controllato bene quella zona.»

Analisi delle due fasi della partita

«Dopo i primi 30 minuti siamo stati poco attenti, abbiamo segnato un autogol. Poi abbiamo perso qualche palla e abbiamo sofferto. Negli ultimi 10-15 minuti della prima parte siamo stati dominanti e nella seconda parte abbiamo controllato, creando occasioni. Ivanovic entra per stendere la squadra, ma con un uomo in meno il gioco cambia.»