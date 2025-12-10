Home » Il Campo » Dichiarazioni

Mourinho: «Conosco bene Conte e i miei ragazzi»

A Sport tv: «Come allenatori, ci piace pensare di fare le scelte giuste, ma sono i giocatori in campo che fanno sì che queste scelte appaiano buone o ci facciano apparire dei falliti»

Dopo la vittoria contro il Napoli, l’allenatore del  José Mourinho, è intervenuto ai microfoni di Sport TV

Le parole di Mourinho

«È andata bene. Abbiamo iniziato molto bene. Quello che avevamo preparato si è avverato. I giocatori hanno giocato bene, dimostrando spirito, coesione e intelligenza. Poi hanno dimostrato classe e sicurezza, sfruttando gli spazi che abbiamo trovato. È una grande vittoria che ci tiene in gara. Le prossime due partite sono estremamente difficili, contro Juventus e Real Madrid, ma siamo ancora in gioco.

È andata bene. Come allenatori, ci piace pensare di fare le scelte giuste, ma sono i giocatori in campo che fanno sì che queste scelte appaiano buone o ci facciano apparire dei falliti. Conosco bene Antonio Conte e i miei giocatori. Abbiamo lavorato duramente in campo e le cose sono andate bene. Ivanovi? ha lavorato molto bene. I giocatori sono stati intelligenti. Il merito va a loro, e questo è tutto».

