Mourinho a Sky: «Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa»

Non è mancato nulla: aggressività geometria. Intensità che si era visto anche contro lo Sporting.

Mourinho: «Me l’aspettavo, la squadra gioca abbastanza bene da tre quattro settimane. Contro lo Sporting abbiamo giocato una buona partita, mi aspettavo una buona partita, consapevoli che il Napoli è una squadra fantastica, con un allenatore di altissimo livello, col nuovo sistema creano problemi offensivi, ma abbiamo giocato un’ottima partita».

Come l’avete studiata? Avete dimostrato anche più freschezza atletica.

Mourinho: «Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa. Ivanovic cambia il nostro modo di giocare rispetto a Pavlidis. Ivanovic dà l’uscita profonda e crea molta instabilità in un squadra che difende a tre. Ho visto giocatori dalla grande personalità, intelligenza, con una mentalità a Benfica come diciamo in Portogallo. Se non vinciamo stasera, finisce la storia e solo con la vittoria potevamo rimanere in corsa. Abbiamo sei punti e siamo in corsa anche se ora abbiamo in calendario Juventus e Real Madrid».

C’è ancora il gap tra campionato italiano e Champions? Si sta accorciando o andiamo a velocità ridotta?

«È difficile per me dirlo. In Portogallo abbiamo lo stesso problema. L’ultima volta che una squadra portoghese ha vinto la Champions è stato oltre vent’anni fa e un’italiana quindici anni fa». Entrambe le squadre, guarda caso, le allenava lui. «L’aspetto economico in Champions è molto molto fondamentale. Vincono le Champions le squadre che hanno tanto da investire. Però l’Inter è stata in finale europea poco tempo fa».