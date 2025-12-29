Minoungou, il centrocampista del Burkina Fasu che gioca e segna in Coppa d’Africa senza l’uso di un occhio

23 anni Georgi Minoungou continua a giocare ad alti livelli nonostante la perdita dell’uso dell’occhio sinistro nel 2023. Con il Burkina Faso è protagonista alla Coppa d’Africa 2025, dove ha già segnato un gol decisivo. Una carriera che i medici davano per finita e che invece è appena all’inizio. Ne scrive Le Parisien

Minoungou, due anni fa ha perso l’uso dell’occhio sinistro

“Georgi Minoungou questa domenica contro l’Algeria non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi (1-0). Ma mercoledì scorso aveva segnato il gol del pareggio contro la Guinea Equatoriale, prima che Edmond Tapsoba firmasse la vittoria (2-1). Una bella storia per il giocatore del Seattle, in Mls, a più di due anni dall’infezione all’occhio sinistro. Un occhio di cui ha perso definitivamente l’uso dopo alcune complicazioni e un intervento chirurgico.

«Abbiamo fatto cinque o sei risonanze magnetiche per trovare una spiegazione, ma non è emerso nulla», raccontava il giocatore a Sportbible lo scorso giugno. «Era terrificante. Piangevo tutte le sere. Pregavo. Avevo lavorato così duramente per ottenere quel contratto con la prima squadra e all’improvviso avevo la sensazione che tutta la mia vita stesse crollando».

Ma Georgi Minoungou non molla, anche se i medici ritenevano la sua carriera compromessa. Si abitua a giocare senza l’occhio sinistro e mantiene il suo livello. Quest’estate ha anche partecipato al Mondiale per club e ha incontrato il suo giocatore preferito, Ousmane Dembélé, durante la partita tra Seattle e Psg (vittoria dei parigini per 2-0).

L’ala burkinabé, vincitrice della Leagues Cup con il suo club nel 2025 contro l’Inter Miami di Lionel Messi, sta disputando quest’inverno la prima Coppa d’Africa della sua carriera. Ma a 23 anni è ancora solo all’inizio di una carriera che molti davano già per finita”.