Minoungou, il centrocampista del Burkina Fasu che gioca e segna in Coppa d’Africa senza l’uso di un occhio
Nel 2023 la diagnosi che lo ha privato dell'occhio sinistro. Gioca a Seattle ed in Mls ha vinto anche contro Messi (Le Parisien)
Forse perché il Napoli a gennaio potrà fare mercato solo a costo zero. O forse perché Conte è stato così bravo a incerottare il suo Napoli da non far avvertire la precarietà
La Gazzetta si chiede: "Va bene che la Premier viaggia su altre dimensioni, ma possibile che il danese sia un altro giocatore soltanto perché la A è meno “allenante”?"
Curve a 20 euro e tribune fino a 120, i prezzi della prima sfida casalinga del 2026 al Maradona del Napoli
Dopo le affermazioni dell'allenatore del NapolI: «se siamo abituati a fare casino facciamolo, ma io non lo farò perché non mi piace. Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro»
Conte si è detto molto preoccupato nel post partita della Cremonese, ma invece Repubblica parla di un imminente ritorno di Frank e Romelu
A questo punto, diventa cruciale la designazione di Lazio-Napoli, in programma il 4 gennaio: chiunque venga scelto, avrà sulle spalle il peso di una minaccia di azione risarcitoria
A Dazn dopo il successo a Bergamo e l'ennesima partita da titolare: «non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee. Chivu coinvolge tutti i giocatori»
Mentre Chivu quasi fugge e dice che non gli interessano le parole di Conte, Marotta replica: «Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione e la tensione»
Sul Corsera. Il Napoli ha riempito la partita di calcio bello ed efficace, con la serenità di chi sa che se riuscirà a far arrivare la palla in area, lì entrerà in azione Hojlund
La Gazzetta: Antonio lavora sulla materia prima e i risultati sono eccellenti, è innegabile come un centravanti si esalti sotto la guida di Conte
Il Corsera: diverso da Romelu, simile per esplosività ad un altro attaccante che ha fatto le fortune del Napoli, Gonzalo Higuain. Meno tecnica rispetto all’argentino, Rasmus ha dalla sua l’età.
Corsera: quella frase era sembrata ai più come un epitaffio. Tutto calcolato, evidentemente. Scossone doveva essere e così è stato. Oggi il Napoli è un blocco solido e concreto