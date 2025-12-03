Home » Il Campo » Dichiarazioni

Milinkovic Savic: «Non mi alleno a tirare i rigori, ma il mio era più bello di quello di Buongiorno»

Vanja a Mediaset: «10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana».

Il portieri del Napoli, Milinkovic Savic e il difensore Alessandro Buongiorno hanno risposto alle domande di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con tra il Cagliari

Buongiorno: «I rigori sono sempre difficili da affrontare e siamo contenti di aver vinto»

Avevi mai vissuto 10 rigori?

Vanja: «10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana».

Come calci i rigori

«L’importante è che entrata, era più bella rispetto alla sua (scherza con Buongiorno)»

Ti alleni anche a tirarli?

Vanja: «No. Mi alleno solo per pararli»

Quanto peso hanno i rigori?

Buongiorno: «Pesava tanto, sono andato sul dischetto senza pensare»

Il gol subito?

Vanja: «Penso che è stata un’occasione sfortunata. Un rimpallo può succedere»

Che carica dà passare soffrendo ai calci di rigore prima della Juve?

Buongiorno:«Abbiamo una grande carica e cercheremo di prepara al meglio in questi giorni»

Sarà un derby?

Vanja: «Perché per lui no? Per me i tre punti sono tre punti»

