Milinkovic Savic: «Non mi alleno a tirare i rigori, ma il mio era più bello di quello di Buongiorno»
Il portieri del Napoli, Milinkovic Savic e il difensore Alessandro Buongiorno hanno risposto alle domande di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con tra il Cagliari
Buongiorno: «I rigori sono sempre difficili da affrontare e siamo contenti di aver vinto»
Avevi mai vissuto 10 rigori?
Vanja: «10 rigori non li avevo mai vissuti ed è una cosa strana».
Come calci i rigori
«L’importante è che entrata, era più bella rispetto alla sua (scherza con Buongiorno)»
Ti alleni anche a tirarli?
Vanja: «No. Mi alleno solo per pararli»
Quanto peso hanno i rigori?
Buongiorno: «Pesava tanto, sono andato sul dischetto senza pensare»
Il gol subito?
Vanja: «Penso che è stata un’occasione sfortunata. Un rimpallo può succedere»
Che carica dà passare soffrendo ai calci di rigore prima della Juve?
Buongiorno:«Abbiamo una grande carica e cercheremo di prepara al meglio in questi giorni»
Sarà un derby?
Vanja: «Perché per lui no? Per me i tre punti sono tre punti»