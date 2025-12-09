Milan-Como, niente Australia: dovevano utilizzare un arbitro asiatico e non potevano pubblicizzare la gara come di Serie A

La Gazzetta: l'ipotesi è quasi tramontata. Ma non si potrà giocare a Milano, San Siro sarà occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali

L’idea di disputare Milan-Como a Perth l’8 febbraio sta ormai tramontando: le condizioni imposte dall’Afc e da Football Australia — niente marchio “Serie A” e arbitri non italiani — hanno bloccato l’operazione, riducendo al minimo le possibilità di portare la partita in Australia. Con San Siro occupato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026, il Milan è ora costretto a individuare rapidamente uno stadio alternativo sul territorio italiano. Ne parla la Gazzetta.

Milan-Como, sfuma l’ipotesi Perth: i dettagli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta:

“Milan-Como quasi certamente non si giocherà a Perth domenica 8 febbraio. A meno di un nuovo colpo di scena nelle prossime ore o nei prossimi giorni sotto forma di intervento della Fifa, l’unica istituzione in questo momento in grado di sbloccare la situazione. Resta il fatto che in questo momento sono poche le possibilità di disputare in Australia la gara di Serie A che non può andare in scena a San Siro perché occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il Milan adesso dovrà trovare una soluzione alternativa in Italia tra gli stadi non occupati in quel week end e vicini a Milano. Come ha fatto l’Inter che ha scelto Monza per i quarti di Coppa Italia.”

Le motivazioni

“L’Asian Football Confederation e Football Australia ha detto sì alla disputa del match a Perth, ma hanno posto condizioni molto stringenti come per esempio l’impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ma anche quella di dover utilizzare un arbitro e i suoi collaboratori della Afc e non provenienti dalla Can italiana. Come tutte le partite del nostro campionato. Queste due condizioni hanno portato a uno stop del processo che avrebbe portato a giocare il primo match di A fuori dai confini nazionali. Cambierà qualcosa nei prossimi giorni? Difficile, ma una porta rimane aperta anche se adesso la strada è molto più in salita rispetto a prima.”