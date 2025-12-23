Micheli ha cominciato il suo lavoro come scouting dell’Arsenal, è l’uomo che a Napoli ha scoperto Hamsik e Kvara

Maurizio Micheli ha lasciato il team scouting del Napoli per unirsi all’Arsenal, sotto la guida del direttore sportivo Andrea Berta.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Maurizio Micheli ha iniziato a lavorare all’Arsenal come membro del team di reclutamento e scouting, sotto la guida di Andrea Berta. Tutti i documenti sono stati firmati all’inizio di questo mese per consentire a Micheli di lasciare Napoli e provare un nuovo capitolo, come già concordato a novembre.

Scrive James Horncastle, sempre per Athletic: “Micheli è uno dei segreti del successo del Napoli”.

Micheli è uno degli scout più importanti d’Italia ed è stato a lungo considerato uno dei segreti del successo di Napoli. A Brescia, ha scoperto Marek Hamsik che è diventato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione in Serie A. Micheli è entrato così nel radar del Napoli. C’è stato un tempo in cui il Napoli faceva regolarmente acquisti dall’Udinese.

Dopo aver lasciato il Brescia, Hamsik è diventato anche il capitano del Napoli e un grande di tutti i tempi, superando Diego Maradona come capocannoniere del club. Il lavoro di Micheli in tandem con il collega scout Leonardo Mantovani è stato costante per il Napoli indipendentemente dai cambiamenti alla direzione sportiva del club. Il Napoli del terzo scudetto aveva le impronte digitali di Micheli su tutto. Riunitosi con Luciano Spalletti, l’allenatore con cui aveva lavorato all’Udinese, Micheli ha scoperto Kim Min-Jae e, forse il più impressionante di tutti, Khvicha Kvaratskhelia che è stato il miglior calciatore della Serie A nel suo primo anno in campionato.