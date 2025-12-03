Meret, l’agente: «Quando ha firmato, sapeva dell’arrivo di un altro portiere. Conte è stato chiaro»

Pastorello a Tmw: «Prima di rinnovare, Conte mi disse "Ho detto alla società che deve rinnovare il contratto di Meret, però sappi che ho chiesto alla società di prendere un altro primo portiere con caratteristiche diverse". Alex è legatissimo a club e città»

Tuttomercatoweb.com ha realizzato un’intervista a Federico Pastorello, agente – tra gli altri – di Alex Meret. Lo stesso portale online ha pubblicato un primo estratto della chiacchierata in cui il manager si sofferma sulla permanenza all’ombra del Vesuvio dell’ex Udinese. Meret ha accettato il rinnovo col club azzurro (fino al giugno 2027) ben consapevole dell’imminente arrivo di Milinkovic Savic.

Le parole di Pastorello su Meret

Di seguito le dichiarazioni di Pastorello:

«È stato tutto molto chiaro con il Napoli e soprattutto col mister. Conte è una persona estremamente diretta e proprio per questo difficilmente hai problemi perché ti dice le cose chiaramente fin dall’inizio. Prima di rinnovare, l’allenatore mi fece presente questa cosa. Mi disse “Ho detto alla società che deve rinnovare il contratto di Meret, però sappi che ho chiesto alla società di prendere un altro primo portiere con caratteristiche diverse. Poi li gestirò in base al tipo di partita”. Prima di firmare Alex sapeva questa cosa. La realtà è che lui è legatissimo alla città e alla società. Il Napoli l’ha portato fino alla Nazionale, ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi partenopei. La sua è stata proprio una scelta di cuore, sapevamo che ci sarebbe stato da combattere per il posto. Poi ora è arrivato l’infortunio, non è disponibile, ma fin quando è stato bene l’allenatore ha dato spazio ad entrambi».