Mercato Napoli, il club, proprietario del cartellino di Ngonge interroga sul prestito al Torino
Tuttosport scrive che se dovesse spuntare una pretendente a garantirgli più spazio, non sarebbe affatto da escludere una partenza immediata.
Sta per aprirsi il mercato di gennaio e cominciano le danze, tra i nomi che potrebbero tornare caldi c’è quello di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino che da fine novembre non ha più giocato titolare.
Tuttosport scrive che “nella città del Torrone era presente anche l’agente del difensore Mario Giuffredi. Ufficialmente per assistere alla partita tra Cremonese e Napoli, ma in questi casi – si sa – una cosa tira l’altra”.
Napoli, possibile cessione di Ngonge
“Un fattore che potrebbe portare sia l’esterno offensivo belga sia il Napoli proprietario del cartellino a fare delle accurate riflessioni in queste settimane. Tradotto: dovesse spuntare una pretendente a garantirgli più spazio, non sarebbe affatto da escludere una partenza immediata. Col placet degli stessi dirigenti partenopei, che rischiano altrimenti di veder svalutato ulteriormente il cartellino dell’ex Verona”.
