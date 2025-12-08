McTominay scaricato dallo United, a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti. Beukema commette sempre lo stesso errore

Cesare – Caro Guido altra grande vittoria e grande partita del Napoli. Gli azzurri si sono dimostrati superiori alla Juve e avrebbero meritato un vantaggio più largo. Spalletti ha provato a imbrigliare Conte sperimentando per la prima volta una Juve senza centravanti, lasciando in panchina David comprato per fare il titolare e sostituire Vlahovic. Ma il serbo prima di rompersi era il titolare indiscusso e questa la dice lunga sulla campagna acquisti bianconera.

Guido – E, come ha detto Elmas durante l’intervista, Conte questa mossa l’aveva ritenuta improbabile ma la aveva comunque considerata preparando la squadra. E infatti ultimamente a quelli che pensano di sballare la difesa azzurra giocando senza centravanti (docet Gasperini con Pasalic con l’Atalanta l’anno scorso) gli va malissimo. E ci aveva riprovato al turno scorso lo stesso Gasperini con la Roma e questa sera ci ha provato Spalletti ma è andata ancora male.

Cesare – La verità è che la difesa a tre azzurra è granitica e non si fa condizionare dalle strategie avversarie con un sontuoso Rrahmani che al centro dirige Beukema e Buongiorno. E il Napoli nel primo tempo ha surclassato i bianconeri con grande intensità, aggressività e con un sorprendente Elmas a centrocampo sul quale Conte ancora una volta ha avuto ragione (in tanti avrebbero messo Vergara sulla spinta dell’ottima partita di Coppa Italia e la maggiore propensione al ruolo). E poi con gli scatenati Mc Tominay, Hoijlund e uno strepitoso Neres.

Guido – Già Nères. Il brasiliano attualmente è l’uomo in più degli azzurri e con i suoi scatti devasta le difese avversarie. Koopmeiners (soffre contro squadre con attaccanti veloci che dribblano e non è adeguato al ruolo) e Cabal hanno ancora il mal di testa. E qui il Napoli avrebbe dovuto chiudere la partita avendo avuto la possibilità di fare altri 2-3 gol. Poi nel secondo tempo la Juventus ha provato a giocare, il Napoli ha rifiatato e i bianconeri hanno pareggiato. Piuttosto Milinkovic mi ha lasciato perplesso sul gol subito. In compenso ha la fiducia totale della squadra che lo coinvolge continuamente nella scelta dell’impostazione dal basso.

Cesare – E qui Beukema con Yildiz ha commesso lo stesso errore compiuto contro la Roma con Pellegrini e Baldanzi: non ha seguito il suo uomo che si accentra. E secondo me questa cosa va rivista con attenzione perché potrebbe diventare un’arma per gli avversari. Comunque il gol è stato l’unico tiro in porta dei bianconeri perché poi il Napoli ha dimostrato di avere ancora energie e di voler vincere la partita. E ci è riuscito segnando ancora con Hoijlund autore di una doppietta. Bisogna dire che il danese, dopo un grande inizio di stagione e una flessione post-infortunio, adesso sta ritornando in forma giocando per la squadra ma anche segnando. E questa volta ha segnato 2 gol da vero centravanti rapace da area di rigore e questo, oltre il gran lavoro di sponda richiesto da Conte e i gol da inserimento in velocità, lo rende un attaccante veramente completo.

Guido – Speriamo che Lukaku al ritorno dall’infortunio possa ritrovare rapidamente la forma ma, conoscendone le caratteristiche fisiche ed il gioco dispendioso da svolgere richiesto dall’allenatore, ci vorrà del tempo. Ma anche con un Lukaku in forma non sarà facile togliere il posto di titolare al danese, ma sarà importante avere un affidabile ricambio per farlo rifiatare e preservarlo, visto il tardivo inserimento di Lucca.

Cesare – Comunque adesso il Napoli ha una altra partita difficile e decisiva di Champions tra due giorni a Lisbona con il Benfica del sempre temuto Mourinho. E chissà cosa altro si inventerà Conte per cercare vincere la partita ma allo stesso tempo di preservare i giocatori a disposizione, in particolare i superstiti del centrocampo. E poi domenica si va ad Udine per difendere il primo posto in classifica.

Guido – Una parola su McTominay. Contrasta, difende, imposta e si inserisce. Un giocatore davvero immenso. Con Elmas l’integrazione è stata perfetta e non si è avvertita la mancanza di Lobo. Il calcio è strano. In Inghilterra se ne sono liberati con una disinvoltura incredibile. E oggi è uno dei più forti centrocampisti d’Europa. A volte ho la sensazione che il calcio finisca in mano agli incompetenti. E chiudo con Conte. C’è ancora qualcuno che osa discuterlo? Con sette giocatori, e che giocatori, infortunati è stato capace di quadrare il cerchio. Ed a beneficio di esteti e giochisti lo ha fatto anche organizzando un gioco davvero bello.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: buono ; Guido: sufficiente

Beukema – Cesare : più che sufficiente; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: fortissimo; Guido: bravissimo

Buongiorno – Cesare: ottimo ; Guido: ottimo

Di Lorenzo– Cesare: buono; Guido: buono

Elmas– Cesare: gran camaleonte; Guido: fortissimo

McTominay – Cesare: sua maestà; Guido: superbo

Olivera – Cesare: buono; Guido: buono

Neres – Cesare: stratosferico (top); Guido:superlativo (top)

Hojlund – Cesare: fortissimo ; Guido: bravissimo

Lang – Cesare: buono ; Guido: buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido;

Spinazzola – Cesare: buono; Guido:buono

Vergara – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Conte – Cesare: ottimo; Guido:grande