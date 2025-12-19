McTominay alla CR7: «Bagni di ghiaccio e altro. Conte? Non ho bisogno di carezze ma di chi mi spinga a fare meglio»

L'intervista a Cbs Sports Golazo: «Conte è tatticamente straordinario. Sono ossessionato dal recupero fisico, voglio giocare altri dieci anni»

Scott McTominay intervistato da Cbs Sports Golazo, da Kate Abdo. Ha parlato del Manchester United, ha dimostrato che non sputa nel piatto in cui ha mangiato.

Poi ha parlato anche di altro.

«Il mio italiano non è perfetto, ma ci provo. Riesco a dire qualche frase dopo le partite».

McTominay ha detto che si è avvalso di varie App per provare a imparare l’italiano e ad esprimersi meglio: «il primo anno Duolingo, poi sono passato a un’altra applicazione. Preferisco studiare quando voglio».

Ha anche raccontato che dopo lo scudetto «abbiamo parlato 25 minuti con un giardiniere solo in italiano».

Del Napoli ha detto: «Scudetto, miglior giocatore della Serie A, la Scozia di nuovo al Mondiale. È incredibile ma non mi sento arrivato. Anzi, ora sono ancora più esigente con me stesso. Difendere la vittoria è più difficile che vincere, ma l’obiettivo è sempre continuare a crescere».

La vita a Napoli? «Surreale. L’amore dei tifosi è incredibile, ma la mia routine è semplice. Qui però si mangia meglio e il clima aiuta».

Sul lavoro fisico e mentale, McTominay non fa sconti, ricorda Cristiano Ronaldo: recupero, sonno, disciplina totale. «Sono ossessionato dal recupero. Bagni di ghiaccio, luce rossa, camera fredda. Voglio giocare altri dieci anni».

Infine, parole al miele per Antonio Conte: «Lo adoro. È passione pura, tatticamente straordinario. Non ho bisogno di carezze, ma di qualcuno che mi spinga sempre a fare del mio meglio».