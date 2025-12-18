Marsiglia, Longoria: «De Zerbi è l’allenatore ideale per noi. Ora abbiamo nove infortunati, è un segnale d’allarme»

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha tenuto una lunghissima conferenza stampa che, come scritto da l’Equipe, è durata più di un’ora e mezza per commentare i risultati raggiunti in questa prima parte di stagione.

Tra gli argomenti trattati dal massimo dirigente del club transalpino, ovviamente, c’è anche Roberto De Zerbi.

Ecco le parole di Pablo Longoria riportate proprio dall’Equipe:

Risultati positivi:

Longoria: «Posso dividere la prima parte della stagione in tre parti. Un periodo competitivo fino al 1° settembre, col mercato ancora aperto. Poi un’altra stagione che inizia a settembre, una volta chiuso il mercato, con l’arrivo tardivo di alcuni giocatori per vari motivi. Abbiamo un notevole ottimismo ed entusiasmo dopo la partita al Bernabeu. Poi siamo tornati alla normalità.

Essere in Champions League era il nostro obiettivo, ma sapevamo che ci sarebbe stato un adattamento al nuovo formato. Stiamo ancora soffrendo mentalmente e fisicamente a causa degli infortuni, il che rende difficile competere su entrambi i fronti. Ma dal 1° settembre abbiamo una media di punti considerevole, quindi sono contento. È quello che volevamo. Dobbiamo essere orgogliosi. Tuttavia, per natura sono uno che non si accontenta mai completamente, quindi dobbiamo anche imparare a puntare di più, a partire da gennaio, il che sarà cruciale».

Prossima sessione di calciomercato

«Ci sarà un duplice obiettivo: riportare in campo i giocatori che non abbiamo avuto abbastanza nella prima metà della stagione, come (Hamed Junior) Traoré, (Amine) Gouiri e (Facundo) Medina. Questo dovrebbe creare più competizione tra i giocatori. In secondo luogo, il mercato estivo ci ha fatto spendere più (finanziariamente) del previsto, a causa di varie circostanze, quindi dovremo aggiustare le nostre finanze. Questa è la priorità. Non ci saranno nuovi acquisti finché non saremo tornati in carreggiata con il nostro budget iniziale.

Questo non significa che non possiamo esplorare altre opzioni, anche se abbiamo una rosa competitiva per raggiungere i nostri obiettivi. Se ci saranno possibilità, è essenziale avere un giocatore d’attacco in più a supporto di Mason (Greenwood) . La squadra ha sofferto un po’ di questa mancanza di rotazione offensiva. Per quanto riguarda Pierre-Emile Höjbjerg (accostato alla Juventus)? Lo escludo completamente».

Futuro di De Zerbi:

«Con Roberto, la situazione è molto chiara. Tutti nel club vogliono che rimanga qui per molti anni. Spero che sia lui l’allenatore dell’OM finché sarò qui. Sono più che soddisfatto di lui. È l’allenatore ideale per il Marsiglia. Sono ogni giorno più felice di poter lavorare con lui. Potrebbe essere in molte liste dei migliori allenatori europei».

Cercare di vincere trofei

«Giocare una finale (la Champions Trophy, l’8 gennaio contro il Psg) è sempre un grande evento. Portare a casa il nostro primo titolo dal 2012 è molto importante per noi, ancora di più giocando contro il Psg e dopo il loro risultato di ieri (mercoledì, nella finale di Coppa Intercontinentale ) . La Coppa è sempre complicata. Come club, dobbiamo superare questa battuta d’arresto. Questa non è una critica; ognuno è libero di dire quello che pensa. Ma quando si dice che all’OM manca la motivazione per conquistare il primo posto dopo aver subito un gol contro l’Angers al 96° minuto, e poi contro il Tolosa su rimessa laterale…

Certo, non capita spesso, soprattutto in momenti così importanti. E quando vinci contro Union Saint-Gilloise e Monaco, è un miracolo… Dobbiamo scusarci con tutti per aver vinto quelle partite? Dobbiamo trovare un equilibrio. È lo stesso per vincere trofei. Serve ambizione, ma bisogna anche imparare a gestirla, per non creare frustrazione. Ci sono diverse fasi di apprendimento. Più giochi in Champions League, più migliori, più guadagni, più risorse hai, più maturità acquisisci… Questa è la differenza tra aspettative e realtà».

La salute del Marsiglia

«Oggi non tutto è perfetto; è uno sforzo quotidiano, ma sono molto più soddisfatto della situazione attuale. Il club è entrato in un processo di trasformazione con una leadership migliore. I progressi sono molto positivi, onestamente».

Longoria e il rapporto con Benatia

«Siamo due persone completamente complementari. Difficilmente si trovano dirigenti con le qualità di Medhi. (…) È il miglior direttore sportivo che si possa trovare all’OM. Io mi occupo degli obiettivi strategici, lui si concentra sui giocatori, sull’allenatore, su tutto ciò che ruota attorno alla squadra. Questa complementarietà è fondamentale. Personalmente, voglio continuare a costruire, a diffondere fiducia. Se dovessi restare qui per dieci o quindici anni, sarei molto felice».

Staff medico

«Naturalmente, quando si hanno nove giocatori infortunati contemporaneamente, nessuno è contento. Né i tifosi, né il personale del club, nemmeno lo staff medico stesso. Stiamo cercando di migliorare i processi. Perché non è un problema di persone, ma di processi. Questo solleva segnali d’allarme e crea l’obbligo di proteggere i giocatori.

Qualcosa non funzionava e abbiamo cercato di migliorarlo con nuove soluzioni. Quest’estate abbiamo cambiato parte dello staff medico; ci è voluto del tempo per adattarci alle metodologie di tutti. Ma siamo arrivati ​​al sistema giusto».

Squadra femminile

Longoria: «Ci sono stati diversi cambiamenti durante la stagione, tra cui un periodo di transizione e un nuovo allenatore (Corinne Diacre) . Questo dovrebbe garantirci continuità in una sezione che vogliamo professionalizzare. Vogliamo trovare un equilibrio tra le diverse persone coinvolte in tutti questi cambiamenti. Siamo soddisfatti del lavoro di Corinne nei suoi primi mesi. Purtroppo, vorrei poter dare il mio contributo in modo più efficace, ma ci sono solo 24 ore in un giorno…

Credo fermamente nello sviluppo del calcio femminile, nella sua indipendenza, con i suoi tifosi, sfruttando tutte le energie disponibili. Il calcio femminile ha bisogno di una forte identità e di una strategia propria. I risultati non sono sempre quelli sperati, ma i progressi sono importanti».