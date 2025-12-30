Marquez, Rossi e non solo: l’Fbi scopre un ex atleta olimpico che nascondeva moto da 34 milioni di euro

L’Fbi e la Polizia messicana sono alla ricerca di Ryan James Wedding, un ex atleta olimpico che avrebbe sequestrato una collezione moto-ciclistica comprendenti anche moto di Marc Marquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

La collezione motociclistica privata sequestrata: la Fbi alla ricerca del proprietario

Marca scrive:

Le autorità messicane hanno sequestrato una delle collezioni motociclistiche private più impressionanti che abbiamo conosciuto fino ad oggi: circa 50 moto dal valore di circa 34 milioni di euro e legate a Ryan James Wedding. Il nome di questo personaggio potrebbe non dire nulla, ma è uno dei dieci fuggitivi più ricercati dall’Fbi. L’informazione è stata confermata dalla stessa Fbi di Los Angeles, dove ha spiegato che durante questo mese sono stati eseguiti diversi mandati di perquisizione in Messico che hanno permesso di sequestrare questa enorme collezione in un’operazione coordinata tra le autorità messicane, l’Fbi, la Royal Canadian Mounted Police e la Polizia di Los Angeles.

Tra le moto sequestrate ce ne sono diverse Ducati, guidate all’epoca da Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi o Andrea Iannone, oltre a quella di Marc Marquez del 2012 e un’Aprilia 125 cc di Rossi. L’Fbi ha ricordato che rimane in vigore una ricompensa fino a 12,7 milioni di euro per qualsiasi informazione che porti all’arresto o alla condanna. Il fuggitivo è inoltre accusato di reati come cospirazione per distribuire ed esportare cocaina, riciclaggio di denaro, manomissione e cospirazione per commettere omicidi nell’ambito di un’organizzazione criminale. Ryan James Wedding è stato identificato come un ex atleta olimpico canadese che è finito nel mirino della giustizia degli Stati Uniti per (presumibilmente) droga e per il suo presunto coinvolgimento in un omicidio.