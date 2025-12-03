Manna: «I quarti di finale della Coppa Italia mancano a Napoli da cinque anni, vogliamo vincere questa sera»

A Sport Mediaset: «Lukaku sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma»

Manna ha parlato alla viglia di Napoli-Cagliari, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue parole su Lucca:

«Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito».

Le parole di Manna

Il direttore sportivo del Napoli ha proseguito parlando di Lukaku:

«Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma».

Sugli obiettivi della squadra di Conte, invece:

«Noi lavoriamo per arrivare in corsa a marzo in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni, vogliamo vincere questa sera».

Sulla formazione:

«Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. È un peccato non vedere Marianucci, ma sono tutti giocatori che stanno lavorando bene. Qualche esperimento, ma siamo sicuri di giocare per passare il turno».

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari.

Le scelte di Conte:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

Ecco le formazioni di Pisacane:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane