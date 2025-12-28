Lutto nel mondo dello spettacolo: Brigitte Bardot ci lascia a 91 anni

Addio a Brigitte Bardot. Quando si parla di sex symbol e icone senza tempo, il pensiero corre subito a lei. Attrice che ha segnato un’epoca, simbolo di moda, libertà femminile e audacia, Bardot ha incarnato come nessun’altra la femminilità e il coraggio di vivere secondo le proprie regole, lasciando un’impronta indelebile nella cultura mondiale all’età di 91 anni.

L’amore di Brigitte Bardot per gli animali

Nel settembre 2023, aveva rilasciato questa intervista al Giornale:

Con lei, alla vigilia degli 89 anni, oggi vivono una cinquantina di animali, tutti salvati da macelli o morte certa. La sua scelta nasce sul set del suo ultimo film “Colinot l’alzasottane”

«C’era una capra che faceva parte della scena e il proprietario ci ha implorato di farla uscire prima possibile. Doveva essere cucinata. Io l’ho comprata e ho giurato che da allora avrei passato la vita a impedire questi sacrifici. L’ho chiamata Collinette e ha vissuto con me per 15 anni»

Brigitte Bardot parla degli animali meglio degli essere umani

«Bisogna far capire ai cosiddetti esseri “umani” che gli animali hanno diritto a vivere proprio come noi. Che non sono sulla terra per essere uccisi, mangiati, torturati, al centro di esperimenti. Sono qui per accompagnarci nel nostro modo di vivere. Bisogna guardarli con stima e smettere di considerarli carne viva. Noi, ahimè, siamo ancora cannibali»

Secondo lei l’animale con cui è più difficile convivere è infatti l’uomo

«I cosiddetti esseri umani pensano solo al denaro, non si curano della natura e sono decadenti. Hanno perso gli istinti animali e sono codardi»