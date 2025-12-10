L’uomo che guida la safety car da 25 anni: «Una volta feci un incidente ma non fu colpa mia»

Allo Spiegel: «Magari un giorno avremo una car col pilota automatico, ma al momento non è possibile. È importante che un essere umano abbia il controllo perché percepisce la situazione in modo diverso»

Bernd Mayländer, pilota tedesco al volante della safety car in Formula 1 da oltre 25 anni, racconta il suo lavoro e le esperienze vissute dietro le quinte. Le sue parole allo Spiegel.

Le parole di Bernd Mayländer

«L’anno prossimo, all’apertura della stagione in Australia, festeggerò la mia 500esima gara di Formula 1.»

Come si svolge per te un weekend di gara?

«Arrivo entro mercoledì sera e giovedì mattina mi reco in pista. Per prima cosa, percorro il tracciato con la direzione gara per verificare eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. A mezzogiorno, le safety car e le auto mediche effettuano un giro di prova per controllare sistemi come telecamere e radio. Dalle 14 in poi, ho un’ora di prove in pista. Ci esercitiamo anche in diverse situazioni, come le bandiere rosse. Da venerdì in poi, quando la prima monoposto entra in pista, non è più possibile apportare modifiche senza interruzioni.»

Durante una gara di Formula 1, si verifica un incidente e i detriti devono essere rimossi. La direzione di gara decide di far entrare la safety car. Cosa succede dopo?

«Durante la gara, aspetto nella mia posizione di parcheggio alla fine della pit lane. In caso di incidente, ricevo un messaggio via radio: “Safety car pronta”. Ciò significa: luci lampeggianti accese, ingranare la marcia, ma non partire ancora. Ho già una vaga idea di cosa sia successo. Abbiamo i dati Gps a bordo e il segnale tv. Quando il messaggio è: “Safety car pronta”, si accendono anche le luci arancioni; questo è il segnale per i piloti di allinearsi dietro di me. Poi accelero dalla mia posizione di parcheggio verso la pista il più velocemente possibile. So visivamente dove si trova la vettura in testa, ma me lo faccio anche dire. Una volta raggiunto il leader, rallento finché non abbiamo superato il luogo dell’incidente. Quando la pista è di nuovo libera, ricevo un altro messaggio via radio. Il periodo di safety car termina a un punto prestabilito e i piloti lo sanno: da quel momento in poi, è il leader a stabilire la velocità. Poi torno alla pit lane il più velocemente possibile.»

A che velocità guidate durante le vostre operazioni?

«Tra i 120 e i 250 chilometri orari. I piloti vogliono andare il più veloce possibile per mantenere le gomme in temperatura. A Las Vegas, potremmo anche superare i 300 chilometri orari sui rettilinei. Ma non è necessario. A 250 chilometri orari, i piloti affrontano curve ampie, che scaricano molta energia sulle gomme. In curva, con la safety car a queste velocità, sono al limite; le monoposto di Formula 1 sono incredibilmente veloci in quelle curve.»

Quali veicoli vengono utilizzati come safety car in Formula 1?

«Attualmente la Mercedes-Amg Gt Black Series e l’Aston Martin Vantage S. (…) Per me, è importante che la safety car sia facile da guidare e affidabile. Certo, deve essere veloce, ma quando hai una bestia che improvvisamente scarica 1.000 Cv sull’asse posteriore, devi concentrarti ancora di più.»

Anche lei è stato coinvolto in un incidente. Come è successo?

«È successo solo una volta in tutti questi anni. Non è stata colpa mia, ci tengo a sottolinearlo. C’è stato un problema ai freni. Il risultato è stata un’auto distrutta. Per fortuna, io e il mio copilota siamo rimasti illesi. Andavamo a circa 270 chilometri all’ora. Poi ho iniziato una manovra tipica dei rally, in cui si inizia una derapata prima della curva; era la mia unica opzione. Ho fatto girare la macchina per ridurre la velocità. Abbiamo girato un paio di volte e siamo finiti in curva.»

Sulla safety virtuale

La safety car virtuale è stata introdotta nel 2015. Com’è stato per te?

«Oh cielo! All’inizio ero un po’ scioccato. Ho persino chiesto al direttore di gara Whiting: “Sarò sostituito ora?”.(…) Ora penso che la safety car virtuale sia essenziale. Viene utilizzata quando una vettura è in panne in un luogo sicuro e deve essere trainata solo a pochi metri dalla pista. Se la safety car venisse fatta uscire per un giro, il vantaggio accumulato dal leader andrebbe perso. Con la safety car virtuale, i distacchi vengono mantenuti. Se il recupero richiede più tempo, tuttavia, viene utilizzata la safety car vera e propria. La sicurezza viene prima di tutto.»

In futuro avremo ancora bisogno di un essere umano al volante o presto avremo una safety car a guida autonoma?

«Forse prima o poi raggiungeremo un punto in cui non potremo più eludere questa domanda. Ma al momento non è possibile. Credo che sia importante che un essere umano abbia il controllo. Perché percepisce la situazione in modo diverso, reagisce in modo diverso, è flessibile e controlla la tecnologia. Altrimenti, non avremo più bisogno dei piloti.»

Qual è il pilota di Formula 1 con cui ti trovi più a disagio quando ti tallona?

«Nessuno di loro è sgradevole. Ma ce ne sono alcuni che si distinguono. Hamilton è sempre in lotta con te, si sposta sempre a sinistra, a destra, devi davvero tenerlo d’occhio nello specchietto retrovisore. Max Verstappen guida in modo simile, anche Sebastian Vettel era così. Ma non mi dà fastidio. Non ascolto quello che dicono alla radio. Certo, a volte si lamentano se non guido abbastanza veloce per loro. Sono concentrati sulla loro prestazione. Ma devo assicurarmi che i commissari di gara possano fare il loro lavoro. Anche Schumacher era uno di quelli che spingeva forte. E poi c’è stato l’altro estremo: Sergio Pérez una volta ha lasciato così tanto distacco che è stato penalizzato.»