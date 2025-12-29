Luca Zidane (figlio di Zinedine) ha scelto l’Algeria, con Spagna e Francia il cognome non garantiva la Nazionale

Luca Zidane vive con orgoglio la sua scelta di rappresentare l’Algeria, sostenuto dalla famiglia e protagonista alla Coppa d’Africa. All’esordio da titolare ha contribuito al netto 3-0 sul Sudan, sotto gli occhi del padre Zinedine, conquistando subito la fiducia del ct Petkovic. Cresciuto nel Real Madrid e oggi portiere del Granada, ora punta a trascinare l’Algeria verso il titolo continentale. Poteva scegliere Spagna o Francia dove, probabilmente, avrebbe trovato meno spazio essendo un portiere. Il racconto di El Mundo

La scelta di Zidane junior di giocare per l’Algeria

“Tutta la mia famiglia è orgogliosa di me e mi sostiene in tutte le mie decisioni. Mio nonno è felice che io sia in Algeria.” Luca Zidane (27 anni) è felice di giocare nella Coppa d’Africa, dove è una delle principali attrazioni mediatiche, e di essere un giocatore prezioso in una squadra che dovrebbe giocare un ruolo da protagonista nel torneo che si terrà in Marocco.

Il figlio più giovane di uno dei calciatori più brillanti della storia francese e idolo del Real Madrid, ha esordito nel torneo da titolare mercoledì scorso. Il suo esordio è stato straordinario e il suo contributo ha aiutato l’Algeria a vincere 3-0 contro il Sudan, con doppietta di Riyad Mahrez e una di Ibrahim Maza . Zinedine Zidane ha assistito alla partita dagli spalti. Oggi (ore 18:30), la nazionale nordafricana giocherà per il primo posto nel Gruppo E contro il Burkina Faso, che ha sconfitto la Guinea Equatoriale per 2-1.

Luca Zidane è portiere fin da bambino, quando suo padre e il fratello maggiore, Enzo , lo mettevano in quel ruolo durante le partite di calcio in famiglia. Si è formato nel settore giovanile del Real Madrid e avrebbe potuto scegliere tra Spagna e Francia, ma ha preferito l’Algeria, il paese d’origine dei suoi nonni paterni. Il 19 settembre, la Fifa ha riconosciuto ufficialmente il suo cambio di nazionalità sportiva.

L’Algeria sta proteggendo Zidane dall’esposizione mediatica

Nelle ultime settimane, la dirigenza della nazionale algerina ha protetto il portiere del Granada dalla frenesia mediatica che circondava il suo status e, soprattutto, il suo cognome. “Luca è come tutti gli altri, come tutti i giocatori. Si è ambientato bene. È nuovo con noi, non ci pensa troppo, cerca di dare tutto per la squadra. E non credo che presti molta attenzione al rumore dei media… Beh, è ​​vero che il suo nome è un peso pesante”, ha detto il capitano Riyad Mahrez , la stella della squadra, autore di due gol e decisivo nella partita d’esordio contro il Sudan.

Luca Zidane ha parlato pochissimo con la stampa. Durante il primo ritiro lo scorso ottobre, ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. È un onore per me e darò il 100% affinché il popolo algerino possa essere orgoglioso”, riporta l’AFP. Ora, Luca lotterà per vincere la Coppa d’Africa, un titolo che l’Algeria ha già vinto nel 2019.