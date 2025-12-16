Oggi questo Napoli senza De Bruyne e Anguissa, ha bisogno di spazio e campo da attaccare per esaltare le qualità di Neres, Lang e Hojlund. Il 4-3-3resta solo un’opzione d’emergenza.

Lobotka è a disposizione di Conte ma indietro non si torna, il Napoli prosegue col 4-2-3-1 (Gazzetta)

Lobotka è tornato. Non che a Udine abbia mostrato mirabilia, tutt’altro. Uno dei due gol annullati all’Udinese (il secondo, quello di Zaniolo) era nato proprio da un pallone rubato al regista slovacco. C’era fallo e quindi amen. Fatto sta che Lobotka è sì tornato però deve rodarsi. E lo farà in campo, non c’è alternativa. Sono finiti i tempi in cui Elmas era costretto a travestirsi da Lobo.

Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Teoricamente, il rientro di Lobotka nel cuore della mediana azzurra potrebbe dare a Conte la possibilità di cambiare anche assetto tattico. Ma non sarà così, almeno per il momento. Perché il tecnico è deciso ad andare avanti col nuovo assetto, confermando il 3-4-2-1 con cui il Napoli aveva ripreso a vincere e convincere dopo il blackout di Bologna. Difesa più solida con un uomo in più, attacco più incisivo con i due trequarti dietro al centravanti. Ma nelle tre vittorie della svolta contro Atalanta, Qarabag e Roma, nel cuore della contesa c’era sempre Lobotka a dettare tempi e geometrie. Leader assoluto nelle due fasi, sia quando si tratta di imbastire l’azione offensiva sia quando si va “a caccia” – per dirla alla Conte – con la riaggressione o la pressione alta. Insomma, Lobotka è illuminante perché sa trovare corridoi dove altri non vedono luce. (…) E oggi, questo Napoli senza De Bruyne e Anguissa, ha bisogno di spazio e campo da attaccare per esaltare le qualità di Neres, Lang e Hojlund.

Il 4-3-3, senza Anguissa, resta solo un’opzione d’emergenza.