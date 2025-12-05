Toccherà a Elmas travestirsi da Lobotka (Gazzetta)

È Elmas il netto favorito per la magia di Lobotka nella partita di domenica sera contro la Juventus. Anche perché, diciamolo, la concorrenza non c’è. Vergara non ha mai giocato partite di questo tipo, ha una presenza in Serie A e ha ormai 23 anni. È giovane solo nelle fantasie dei tifosi e in un Paese in cui sei giovane anche a cinquant’anni.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

l’orizzonte non può essere soltanto la Juve: Conte dovrà inventarsi nuove soluzioni almeno fino a fine anno. Ma intanto, per domenica sera, avrà le scelte obbligate.

Toccherà ancora a Elmas travestirsi da Lobotka, come è accaduto dopo il ko di Gilmour. Il macedone si era rivelato un’ottima soluzione anche in regia, adattandosi e mettendosi a disposizione del gruppo. Ora, però, dovrà interpretare ancora un altro ruolo, perché una cosa è fare il play in un centrocampo a tre, un’altra è agire nei due centrali di un centrocampo a 4. Elmas e McTominay hanno fatto coppia negli ultimi minuti del match contro il Cagliari di mercoledì sera, ora dovranno accelerare l’intesa e l’affiatamento, per garantire nuovi equilibri e diverse geometrie al Napoli. Scott era abituato già a Manchester a giocare a due, lo ha fatto spesso con lo United e in queste prime uscite dopo il cambio di sistema ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio. Diverso è il discorso per Elmas, che nasce trequartista. Spalletti lo reinventò esterno d’attacco e per una notte, in Champions contro il Milan, anche falso nove. Ora, però, Conte gli chiede molto di più. C’è bisogno delle due fasi, di coprire più campo e di garantire equilibrio e pressione.

