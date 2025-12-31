Lo United chiude il 2025 con una domanda: il loro gioco è più noioso, o imbarazzante?

E ancora: quando tornerà ad essere una buona squadra? Athletic: si dovrà attendere per una risposta definitiva. Stanno andando meglio della scorsa stagione, ma sono ancora deludenti.

Il Manchester United ieri ha chiuso il 2025 con un pareggio 1-1 contro il Wolverhampton ultimo in classifica. Ora i Red Devils sono sesti a 30 punti, a pari merito con il Chelsea quinto. Se il Sunderland domani dovesse fare l’impresa col City e vincere, scavalcherebbe la squadra allenata da Ruben Amorim, che si ritroverebbe settima.

Lo United non ha ancora risolto i suoi problemi

Athletic scrive:

Il Manchester United in questo momento è noioso o imbarazzante? Il Manchester United ha iniziato il 2025 con un pareggio per 2-2 in trasferta a Liverpool. Si è concluso con un 1-1 in casa contro il Wolverhampton. Tra questi due match ci sono state tante notizie, speculazioni, trasferimenti, e di tanto in tanto un po’ di calcio; nella maggior parte dei casi, non entusiasmante. Sono stati dodici mesi di un calcio noioso e occasionalmente imbarazzante. Quando tornerà ad essere una buona squadra? Questa è una domanda che incombe in ogni intervista a giocatori e staff. Il mondo del calcio dovrà attendere una risposta definitiva.

Lo United ha vinto più partite di Premier League con Amorim in questa stagione rispetto al 2024-25, ma tende a essere una squadra frustrante quando gioca contro un avversario sulla carta più debole. I Red Devils concludono l’anno con una strana sensazione: meglio della scorsa stagione, ma ancora deludente. Hanno lottato per passare in vantaggio contro i Wolves, poi un secondo tempo regnato dalla mediocrità. La squadra di Amorim ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di Premier quando ha segnato per prima, e ha vinto solo il 52% delle partite con il tecnico dopo essere andato sull’1-0 (11 vittorie su 21).