Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Lo United chiude il 2025 con una domanda: il loro gioco è più noioso, o imbarazzante?

E ancora: quando tornerà ad essere una buona squadra? Athletic: si dovrà attendere per una risposta definitiva. Stanno andando meglio della scorsa stagione, ma sono ancora deludenti.

shaw amorim, united

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim is seen before kick off of the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 14, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Il Manchester United ieri ha chiuso il 2025 con un pareggio 1-1 contro il Wolverhampton ultimo in classifica. Ora i Red Devils sono sesti a 30 punti, a pari merito con il Chelsea quinto. Se il Sunderland domani dovesse fare l’impresa col City e vincere, scavalcherebbe la squadra allenata da Ruben Amorim, che si ritroverebbe settima.

Lo United non ha ancora risolto i suoi problemi

Athletic scrive:

Il Manchester United in questo momento è noioso o imbarazzante? Il Manchester United ha iniziato il 2025 con un pareggio per 2-2 in trasferta a Liverpool. Si è concluso con un 1-1 in casa contro il Wolverhampton. Tra questi due match ci sono state tante notizie, speculazioni, trasferimenti, e di tanto in tanto un po’ di calcio; nella maggior parte dei casi, non entusiasmante. Sono stati dodici mesi di un calcio noioso e occasionalmente imbarazzante. Quando tornerà ad essere una buona squadra? Questa è una domanda che incombe in ogni intervista a giocatori e staff.  Il mondo del calcio dovrà attendere una risposta definitiva. 

Lo United ha vinto più partite di Premier League con Amorim in questa stagione rispetto al 2024-25, ma tende a essere una squadra frustrante quando gioca contro un avversario sulla carta più debole. I Red Devils concludono l’anno con una strana sensazione: meglio della scorsa stagione, ma ancora deludente. Hanno lottato per passare in vantaggio contro i Wolves, poi un secondo tempo regnato dalla mediocrità. La squadra di Amorim ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di Premier quando ha segnato per prima, e ha vinto solo il 52% delle partite con il tecnico dopo essere andato sull’1-0 (11 vittorie su 21).

Correlate