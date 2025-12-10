Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier

Ne parla il Guardian. Slot rincara la dose: «Se quello è un rigore, allora quest’anno ce ne avrebbero dovuti dare dieci così»

La coda di polemiche scaturita dopo il dubbio rigore concesso al Liverpool nella sfida contro l’Inter di ieri sera non si placherà di certo a breve. Arne Slot, dal canto suo, ha ammesso che quel tipo di rigore in Premier non l’avrebbero fischiato. Ne parla il Guardian.

Anche Slot chiaro sul rigore concesso al Liverpool: i dettagli

Si legge sul Guardian:

“L’allenatore del Liverpool ha ammesso che il rigore decisivo di Dominik Szoboszlai all’88º minuto – assegnato per una trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz – probabilmente non sarebbe stato concesso in Premier League. Ma dopo le difficoltà causate dall’intervista incendiaria di Salah a Leeds sabato, Slot è stato entusiasta della risposta della sua squadra a San Siro.”

“Era tutto ciò che chiedevo”, ha detto Slot. “La quarta partita in 10 giorni: non sono sicuro che si veda spesso nel calcio, con solo 14 giocatori di movimento disponibili con esperienza in Premier League o Champions League, dopo il colpo subito concedendo il 3-3 a Leeds. E poi entrare in questo stadio contro una squadra forte come l’Inter… non avremmo potuto chiedere di più.”

“Abbiamo concesso pochissimo. La prima vera occasione è arrivata poco prima dell’intervallo, dopo che abbiamo dovuto accettare una decisione arbitrale [l’annullamento del gol di Ibrahima Konaté] che avrebbe potuto essere interpretata in qualsiasi modo, ma questa è stata la storia della nostra stagione.

“Abbiamo mostrato una mentalità eccezionale. Siamo stati vicini al gol con  Bradley e Hugo Ekitiké, poi abbiamo ottenuto un rigore che, se quello è un rigore , allora quest’anno ce ne avrebbero dovuti dare dieci.”

