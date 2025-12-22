L’IFFHS: Conte è il sesto miglior allenatore del 2025

Neres: «Abbiamo sof­ferto dopo la sconfitta col Bologna, è stato dav­vero dif­fi­cile dige­rirla»

Al Corsport: «Romelu è quello che mi ha dato più fiducia, più sicurezza da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e mi ha sempre ricordato quanto sono forte»