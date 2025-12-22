L’IFFHS: Conte è il sesto miglior allenatore del 2025
Luis Enrique ha conquistato il riconoscimento con un vantaggio netto nel punteggio. Alle sue spalle si sono piazzati Enzo Maresca e Flick, completando il podio. Nella passata edizione, invece, il premio era andato a Carlo Ancelotti.
Antonio Conte entra subito in scena nel verdetto dell’Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), che ha pubblicato la classifica dei dieci migliori allenatori del mondo stilata da una giuria internazionale di esperti provenienti da diversi Paesi. In vetta, senza sorprese, c’è Luis Enrique: il tecnico del Psg ha dominato le preferenze dopo aver conquistato sei trofei nel solo 2025, ottenendo così la seconda affermazione personale dopo quella del 2015.
La graduatoria celebra anche il calcio italiano, con tre allenatori attualmente protagonisti in Serie A e un volto ben noto agli appassionati, passato da Parma e oggi alla guida di un top club di Premier League. Una top ten che fotografa l’élite assoluta delle panchine mondiali.
La classifica dell’Iffhs
1) Luis Enrique (Psg) – 222 punti
2) Enzo Maresca (Chelsea) – 60 punti
3) Hansi Flick (Barcellona) – 57 punti
4) Vincent Kompany (Bayern Monaco) – 42 punti
5) Mikel Arteta (Arsenal) – 21 punti
6) Antonio Conte (Napoli) – 21 punti
7) Simone Inzaghi (Inter – Al Hilal) – 17 punti
8) Xabi Alonso (Bayer Leverkusen – Real Madrid) – 14 punti
9) Abel Ferreira (Palmeiras) – 10 punti
10) Brunoslav Jurcic (Pyramids) – 9 punti
10) Filipe Luis (Flamengo) – 9 punti
Albo d’oro
1996 Lippi
1997 Hitzfeld
1998 Lippi
1999 Ferguson
2000 C. Bianchi
2001 Hitzfeld
2002 Del Bosque
2003 C. Bianchi
2004 Mourinho
2005 Mouinho
2006 Rijkaard
2007 Ancelotti
2008 Ferguson
2009 Guardiola
2010 Mourinho
2011 Guardiola
2012 Mourinho
2013 Heynckes
2014 Ancelotti
2015 Luis Enrique
2016 Simeone
2017 Zidane
2018 Zidane
2019 Klopp
2020 Flick
2021 Tuchel
2022 Ancelotti
2023 Guardiola
2024 Ancelotti
2025 Luis Enrique