L’Europa è un handicap che molesta l’orgoglio smisurato di Conte (Damascelli)

Antonio Conte e l’Europa. Storia di un rapporto che non ingrana e che sta diventando una sorta di maledizione per il tecnico salentino. Il suo Napoli ha perso anche contro il Benfica di Mourinho e adesso deve fare tre o quattro punti tra Copenaghen e Chelsea per andare ai play-off. Nei campionati funziona, anche in Premier col Chelsea, e perfino col Tottenham che portò nella competizione più importante. Ma in Europa non ingrana. Anche se poi ha giocato una finale e una semifinale di Europa League, entrambe perse: una con la Juventus (proprio contro il Benfica) e l’altra con l’Inter (contro il Siviglia).

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale:

Conte e Spalletti. Basta osservarli mentre si muovono a bordocampo. Tormentati, agitati, pensierosi. Eppure hanno vinto. Ma non basta. Il passato è glorioso ma loro vivono il presente improbabile e il futuro incerto. Antonio Conte e Luciano Spalletti sono stati uomini contro nell’ultima giornata di campionato, come scambiandosi le squadre, vivendo una sera particolare. Oltre il risultato c’è altro, molto.

Conte viaggia forte in Italia, dovunque abbia saputo imporre le sue idee. Ma gli manca l’Europa, la vittoria nel grande torneo e anche in quelli minori, ha guidato grandi squadre ma è uscito in anticipo, un handicap che lo limita, che lo infastidisce e molesta il suo orgoglio smisurato. Le sconfitte, anche mortificanti, in questa Champions stridono con i successi in serie A. Aurelio De Laurentiis lo ha assunto per crescere nell’immagine internazionale, il presidente sa bene che se il cinema significa Hollywood, il calcio significa Champions League.