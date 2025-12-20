Le capère del golfo avevano già sentenziato contro Conte: non reagisce, a fine anno andrà via (Carratelli)

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive della vittoria del Napoli in Supercoppa sul Milan, soprattutto della resurrezione del Napoli del tecnico salentino a dispetto di tutto quel che in città è stato detto e scritto su di lui e sul Napoli descritto come una squadra alla deriva dopo le sconfitte di Lisbona e Udine.

Scrive Carratelli:

Le immancabili capère del golfo (capèra è la parrucchiera chiacchierona che intriga con pettegolezzi e sospetti) avevano già sentenziato: Conte è fermo, non reagisce, balbetta e la squadra è persa. Peggio: meglio avere Allegri anziché Conte sulla panchina azzurra. Peggio ancora: Conte se ne andrà a fine stagione. A Riyadh Conte incarta Allegri con una strategia precisa e spegne il suo Milan delle meraviglie che, senza Coppe, punta

a vincere lo scudetto. Allegri è senza Leao? Il Napoli è senza Anguissa e Lukaku. Lasciamo perdere le assenze. Hanno fatto testo le presenze. Quelle azzurre, in ogni zona del campo, hanno prevalso sui rivali diretti annullandone la pericolosità.

Mai puntare contro Conte. Ha esperienza, risultati a favore, carattere e preparazione maniacale delle partite da riscattare ogni inciampo superando sconfi tte e momenti negativi. Il Napoli intasca i primi milioni della Supercoppa e punta al malloppo grosso della finale. De Laurentiis sorride. Il condottiero non ha tradito. Il condottiero non molla mai.