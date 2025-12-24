Il paradosso della Lazio di Lotito, non ha neanche sponsor sulla maglia ma vuole entrare nel Nasdaq

La Lazio di Lotito vuole entrare nella borsa internazionale. Il club romano fu il primo nel 1998 a quotarsi nella borsa italiana e ora vuole seguire le orme del Psg e del Cadiz, nonostante al momento la sua realtà economica dica ben altro – come spiega il Paìs sulla propria edizione odierna.

La Lazio entra nel Nasdaq, ha seguito l’esempio del Cadice (Paìs)

“La Lazio, la squadra di Serie A già quotata alla Borsa Italiana, è prossima ad entrare a far parte del Nasdaq, la seconda borsa valori più grande degli Stati Uniti. […] Il club romano, che è stato il primo a quotarsi alla Borsa Italiana nel 1998, è ora pronto a diventare il primo club italiano a quotarsi su una borsa internazionale. La Lazio ha suonato l’iconica campanella del Nasdaq a Times Square la scorsa settimana. Seguendo le orme del Psg, l’unica altra squadra ad averlo fatto in precedenza, la Lazio ha preso come esempio il Cadice, una squadra già quotata al Nasdaq. […]

Questo sogno contrasta nettamente con l’altra realtà della Lazio. Una squadra che, per il momento, non ha uno sponsor ufficiale di maglia. E che non è riuscita ad acquistare giocatori in estate per non aver rispettato tre parametri (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro esteso) previsti dal regolamento finanziario della Figc. «Tutte le voci che descrivono una società in difficoltà finanziaria sono false, parziali e deliberatamente diffuse da persone che non capiscono nulla di bilanci e non hanno a cuore gli interessi della nostra squadra», ha risposto Claudio Lotito alle critiche.

Per ora, pur senza sponsor e costretta a fare acquisti invernali a causa del mercato estivo, la Lazio guarda a un nuovo mercato. I primi due passaggi sono stati fatti: l’acquisto è completo e il prezzo del trasferimento è pronto. Il passaggio al Nasdaq è sempre più vicino per i biancocelesti”.