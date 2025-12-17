L’Arabia Saudita non è solo sportswashing. È davvero in corso una trasformazione profonda per essere uno stato islamico

Alla Sueddeutsche lo studioso Steinberg: «Ora governa solo il principe ereditario Mohammed bin Salman. Il controllo religioso è stato limitato e anche alle donne sono state concesse libertà»

Arabia Saudita al centro di un nuovo studio di Guido Steinberg, consulente per il terrorismo internazionale, che la descrive come la principale potenza del mondo arabo, impegnata ad ampliare la propria influenza politica, economica e sociale anche attraverso lo sport, dal tennis alla Formula 1 fino ai Mondiali Fifa 2034.

Arabia Saudita, il nuovo centro del mondo

Di seguito alcune delle domande rivolte da Sueddeutsche Zeitung allo studioso.

Per mettere le cose in prospettiva, ecco una domanda sul Paese: quali sono gli sport tradizionali dell’Arabia Saudita?

“Il Paese ha una tradizione calcistica molto più lunga di molti dei suoi vicini. Un evento importante nella storia del calcio saudita è stato, naturalmente, la vittoria per 2-1 contro l’Argentina ai Mondiali del 2022. Il capocannoniere della vittoria, Salem al-Dawsari, è un eroe nazionale; il Paese è un appassionato di calcio. Sono in gioco ingenti somme di denaro, e non solo nel calcio.

Credo che il denaro sia una ragione molto importante per cui la strategia sportiva dell’Arabia Saudita funziona. È chiaro che un paese come l’Arabia Saudita, che non gode esattamente di una buona reputazione in molti luoghi, per usare un eufemismo, deve pagare di più per attrarre determinati eventi rispetto a nazioni sportive di primo piano come la Francia o gli Stati Uniti.

Nel mondo occidentale, questa strategia è spesso descritta come inganno deliberato; il termine tecnico è sportswashing. Si riferisce al tentativo di insabbiare la cattiva reputazione di uno Stato. Nel caso dell’Arabia Saudita, ciò significa usare lo sport per distrarre dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, dalla persecuzione degli attivisti per i diritti umani e da una politica autoritaria”.

Perché noi in Europa crediamo erroneamente che le ambizioni sportive del regno riguardino principalmente l’immagine esterna?

“Molti nel mondo occidentale credono che l’Arabia Saudita sia uno stato canaglia costretto a migliorare la propria immagine e quindi ricorre a ogni sorta di misura. Questa non è l’immagine che hanno i sauditi. Molti nel paese lo considerano invece come un processo di riforma globale che coinvolge tutte le componenti della società. Persino i più critici sull’aspetto politico, in particolare sull’autoritarismo sempre più intransigente del paese. A mio avviso, la piena portata dei cambiamenti in Arabia Saudita non è ancora stata percepita da ampi segmenti del mondo occidentale. È in corso una trasformazione del paese, come non si vedeva da un secolo nel mondo islamico”.

La ristrutturazione economica, che include l’industria dello sport e dell’intrattenimento, mira a ridurre la dipendenza dal petrolio. Questo è noto. Ma qual è la natura radicale di queste riforme autoritarie?

“Il cambiamento politico più significativo è che l’Arabia Saudita è ora governata da una sola persona: il principe ereditario Mohammed bin Salman. Questa è una situazione nuova perché fino al 2015, e in misura limitata fino al 2017, i principi sauditi hanno sempre governato congiuntamente, controllandosi e competendo tra loro. Nel giro di pochi anni, questi diversi centri di potere sono stati eliminati. Tutte le decisioni importanti vengono prese da Mohammed bin Salman e da alcuni fedelissimi della sua cerchia ristretta.

Se si tenta una spiegazione teorica, il Principe Ereditario si sta creando una nuova base di potere. Fino a pochi anni fa, il controllo sulle questioni sociali e culturali spettava ai dotti religiosi wahhabiti: i chierici, quasi sempre uomini anziani, dettavano cosa costituisse una buona pratica islamica e ne derivavano una politica sociale e culturale altamente restrittiva. Alle donne non era permesso viaggiare senza un tutore maschile, non potevano lavorare senza permesso e, naturalmente, non potevano praticare sport. Il Principe Ereditario ha ora fatto in modo che i dotti religiosi, pur non essendo completamente privati ​​del loro potere, siano stati relegati in secondo piano. E ha concesso alle donne ogni sorta di libertà, come una sorta di favore”.

Questa posizione migliorata per le donne è permanente o può essere revocata?

“Finché regna l’attuale Principe Ereditario, questo è difficilmente concepibile. La polizia religiosa, che un tempo imponeva misure come il velo alle donne, è stata completamente bandita dalla vita pubblica. Tuttavia, la polizia religiosa esiste ancora. E quindi, almeno teoricamente, esiste la possibilità che le libertà in ambito sociale e culturale possano essere limitate”.

Considerando le ingenti somme di denaro che il fondo sovrano saudita Pif investe per espandere il settore dello sport e dell’intrattenimento, i conti tornano?

“No, finora l’Arabia Saudita ha contribuito principalmente. Perché tutti questi progetti diventino redditizi, ci vorrà molto tempo. L’obiettivo dichiarato è rendere l’Arabia Saudita meno dipendente dal petrolio e diversificare l’economia costruendo un’industria del turismo, dell’intrattenimento e dello sport. Ma siamo ben lontani dal poter guadagnare con tutte queste cose. Se il Pif, il fondo sovrano, sta guadagnando ora, è principalmente attraverso la sua partecipazione nella compagnia petrolifera statale Aramco, ma non attraverso la sua partecipazione nelle quattro principali squadre di calcio del paese”.